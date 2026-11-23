كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من إحدى السيدات تحمل طفلاً لقيامها بسرقة بعض المحتويات من داخل المحل ملكها بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17/يوليو الماضى تبلغ لقسم شرطة أول طنطا بالغربية من القائمة على النشر (مالكة محل ملابس– مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة (مجموعة من الفساتين – شاشة تليفزيون – 2 سماعة – مبلغ مالى) من داخل المحل ملكها الكائن بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة الظاهرة بمقاطع الفيديو (ربة منزل "لها معلومات جنائية" – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المحلة) ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرت بقيامها بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلها سئ النية (عاطل "له معلومات جنائية") تم ضبطه، وتم بإرشاده ضبط (المسروقات المستولى عليها).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.