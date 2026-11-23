أشاد المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) الدكتور خالد العناني، اليوم ، بدور مصر بوصفها "شريكاً مهماً وعريقاً" للمنظمة، معرباً عن تطلعه لتعزيز هذه الشراكة في مجالات مختلفة.

وفي منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" كتب العناني "تشرفت بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أول زيارة رسمية لي إلى مصر بصفتي المدير العام لليونسكو".

وأضاف "مصر شريك مهم وعريق لليونسكو. وقد ناقشنا سبل تعزيز هذه الشراكة، بما في ذلك في مجالات التعليم والشباب، وصولاً إلى الثقافة والعلوم والإعلام".

واختتم مدير عام اليونسكو منشوره قائلاً "يُبرهن تاريخنا المشترك على ما يمكن أن يحققه التعاون الدولي. ومعاً، يمكننا كتابة الفصل التالي من هذا التاريخ".