أجرى الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، زيارة إلى مؤسسة تربية البنين بمدينة فارسكور، وذلك لمتابعة مستوى الرعاية والخدمات المقدمة للأطفال بالمؤسسة ، والاطمئنان على تلبية احتياجاتهم، وتوزيع احتياجات فصل الشتاء على الابناء .





جاء ذلك بحضور الأستاذ طارق الشوربجي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والأستاذة فايزة فودة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور.

وخلال الزيارة، تفقد المحافظ المؤسسة وغرف إقامة الأبناء، واطلع على مستوى التجهيزات والخدمات المقدمة لهم، واطمأن على أحوالهم وظروف إقامتهم، مؤكدًا أهمية توفير بيئة معيشية ملائمة وآمنة تضمن لهم أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية.

كما قام المحافظ بتوزيع ٢٤ لحافًا و٢٤ طقمًا من الملابس الشتوية على أبناء المؤسسة، في إطار توفير احتياجاتهم الأساسية لمواجهة برودة الطقس خلال فصل الشتاء.

وأكد محافظ دمياط حرص المحافظة على دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، والمتابعة المستمرة لأوضاع الأطفال المقيمين بها، والعمل على توفير أوجه الرعاية اللازمة لهم .