شهد اللواء محمد رأفت همام، السكرتير العام لمحافظة دمياط ، ثاني فعاليات اليوم السكاني بقرية شرباص، وذلك في إطار حملة «علشان ولادنا» التي يطلقها فرع المجلس القومي للسكان بمحافظة دمياط، بهدف تحسين الرعاية الصحية والتوعوية للأم والطفل والأسرة، وزيادة معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة. وأقيمت الفعاليات بالوحدة الصحية بشرباص .

جاء ذلك بحضور الأستاذة ياسمين جوهر، مقرر فرع المجلس القومي للسكان بدمياط، والدكتور محمد عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، والدكتور حسام سالم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة أماني القرش، وكيل مديرية الصحة للطب الوقائي، والأستاذة فايزة فودة، رئيس مركز ومدينة فارسكور، وممثلي الجهات التنفيذية المعنية.

وأكد السكرتير العام في كلمته أن الزيادة السكانية غير المخططة تمثل خطرًا كبيرًا على مصر، وأن مواجهتها تتطلب تضافر جهود جميع الجهات التنفيذية للوصول إلى حلول لها، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تستهدف شريحة كبيرة من المجتمع، وفي مقدمتها الأم والطفل باعتبارهما أساس المجتمع.

وتضمن اليوم السكاني كشوفات طبية وصحية إنجابية وخدمات تنظيم الأسرة للسيدات، بمشاركة فريق المبادرات الرئاسية وعيادة متنقلة لتنظيم الأسرة، إلى جانب ندوات توعوية عن صحة الأم والجنين وتنظيم الأسرة والفحص قبل الزواج والمبادرات الرئاسية والإسعافات الأولية، وندوات دينية عن تنظيم الأسرة في الإسلام وتربية النشء، وندوة عن تأثير الزيادة السكانية على موارد الدولة وخاصة مياه الشرب. كما شمل اليوم معرض «نوادي المرأة»، وورشًا فنية وثقافية ورسمًا بمشاركة أكثر من 50 طالبًا وطالبة من مدارس شرباص، ومكتبة مصر العامة المتنقلة ومعمل المياه المتنقل، وتنفيذ 10 امتحانات لمحو الأمية، ومسرحية عرائس قدمتها إدارة الإعلام بصحة فارسكور، مع توزيع هدايا على الحاضرين.

وأعلنت ياسمين جوهر أنه سيتم تفعيل المبادرة والأيام السكانية مرتين شهريًا حتى نهاية مارس، بمشاركة جميع الجهات التنفيذية، للوصول إلى أكبر شريحة مستهدفة صحيًا وتوعويًا.