بحث وفد من الحرس الوطني الكويتي مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مقره بنابولي الإيطالية، سبل تعزيز التعاون وتطوير البرامج التدريبية في مجالات العمليات ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني.

وذكر الحرس الوطني، اليوم الأربعاء، أن الوفد ترأسه مدير مديرية الميادين بالتكليف، العقيد الركن محمد حيدر، كما ضم العقيد الركن ممدوح سليمان، والرائد محمد محمد.

وفي سياق متصل، عقد رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، الفريق الركن خالد درج سعد الشريعان، صباح اليوم، اجتماعا تنسيقيا، مع وكيل وزارة الداخلية الكويتية اللواء عبدالوهاب أحمد الوهيب، ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد سالم البرجس، ورئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال محمد الرومي من أجل بحث سبل تطوير آليات التنسيق والعمل المشترك بين الجهات العسكرية والأمنية.

وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الاجتماع ناقش أيضا أوجه التعاون بين الجهات الأمنية والعسكرية بما يسهم في توحيد الجهود وتكامل الأدوار ويدعم سرعة الاستجابة ورفع مستوى الجاهزية في تنفيذ المهام والمسئوليات المشتركة.

وأضافت أن الاجتماع حضره أيضا عدد من كبار الضباط القادة في الجهات العسكرية والأمنية.