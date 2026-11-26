نعت الفنانة رانيا فريد شوقي ضحايا حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، الذي أسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين، إثر اشتعال النيران في سيارة نقل مواد بترولية وامتدادها إلى السيارات المحيطة.

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ربنا يصبر أهالي ضحايا حادث حريق الطريق الدائري بالوراق، اللي راح ضحيته عدد من المواطنين إثر اشتعال النيران في سيارة نقل مواد بترولية وامتدادها للسيارات المحيطة».

وأضافت: «ربنا وحده عالم بحال كل أسرة فقدت حبيب ليها، وكل أسرة مستنية شفاء حد من ولادها. ربنا يرحم كل المتوفين ويشفي المصابين ويطمن قلوب أهاليهم».

واختتمت رسالتها بالدعاء قائلة: «اللهم احفظ كل إنسان في طريقه وردّه لأهله سالمًا، اللهم احفظ بلدنا من كل شر».

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وتواصل الجهات المختصة حصر الأعداد النهائية للضحايا والمصابين، وفحص جميع التلفيات والخسائر التي خلفها الحادث، للوقوف على كافة الظروف والملابسات المحيطة بوقوعه، وتحديد أسباب الحريق والمسؤول عن الحادث.