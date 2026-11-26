استقبل الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام وفداً من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس، وضم الوفد كلاً من: محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس: جمال الكشكي، وعزت ابراهيم، ومحمد عثمان، وفيفيان مراد، حيث أشاد وزير الدولة للإعلام بالدور الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار مهامه كمؤسسة مستقلة معنية بمتابعة حالة حقوق الإنسان في مصر وتقديم المشورة والنصيحة لمؤسسات الدولة في إطار التفويض الدستوري للمجلس.

وأكد الوزير أن استمرار الحوار والمشاورات بين الوزارة والمجلس يمثل عاملاً ايجابياً يمكن البناء عليه للتعامل مع عدد من الموضوعات المتعلقة بالإعلام المصري حيث شرح الوزير الجهود الحالية التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الجهات الإعلامية الأخرى لتنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح قيادة الدولة الاستراتيجية في شهر يوليو الماضي لوزير الدولة للإعلام بالعمل على فتح المجال العام للرأي والرأي الآخر، والإعداد لعقد اجتماع سنوي للإعلام المصري لدراسة الأوضاع الراهنة في المجال الإعلامي من أجل تطوير منظومة الصحافة والاعلام والنهوض بدورها في التأثير على الرأي العام في الداخل والخارج.

كما تناول اللقاء الجهود الراهنة لإعداد قانون حرية تداول المعلومات تنفيذاً لنص المادة (68) من الدستور، حيث اشاد الوزير بالمذكرة التي أصدرها المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن الضمانات الأساسية لتشريع الحق في الحصول على المعلومات وإتاحتها، مؤكداَ أن بعض ما ورد في هذه المذكرة يمثل إضافة مفيدة في إعداد مشروع القانون.

من جانبهم أشاد رئيس وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بجهود وزير الدولة للإعلام لحل العديد من المشكلات التي تطرأ في المجال الإعلامي وقد تؤثر على صورة مصر في النطاق الدولي إضافة إلى جهود الوزارة في العمل على تنظيم الأوضاع على الساحة الإعلامية ودعم تطوير الصحافة والاعلام كمؤسسات وعاملين في المهنة الصحفية والاعلامية مؤكدين على التعاون المستمر بين المجلس والوزارة.