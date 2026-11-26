حرص الفنان مراد مكرم على تقديم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، معربًا عن حزنه الشديد لما أسفر عنه الحادث من وفيات وإصابات.

وكتب مراد مكرم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خالص التعازي لأسر ضحايا حادث دائري الوراق، وخالص التحية للشباب المصري الأصيل اللي نزل على رجله يحذر باقي السيارات القادمة عند انقلاب سيارة نقل المواد البترولية وقبل اندلاع الحريق، واللي غالبًا دفعوا حياتهم للأسف لتحذير غيرهم. قلبي يعتصر ألمًا».

وأضاف: «سأتوقف عن أي نشاط على السوشيال ميديا حدادًا على المتوفين، وإحساسًا بالمصابين، ربنا يشفيهم ويرجعوا لأهلهم. حادث فظيع لن يمحى من الذاكرة أبدًا».

تفاصيل حادث حريق الطريق الدائري بالوراق

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة اندلاع حريق هائل، عقب اشتعال سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، ما أدى إلى امتداد النيران إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية الموجودة بمحيط الحادث، وتفحم عدد كبير من المركبات.

وأسفرت التقديرات المبدئية للحادث عن وفاة 30 شخصًا وإصابة 25 آخرين، إلى جانب تفحم 27 مركبة، ما بين سيارات ودراجات بخارية، وسط تحرك عاجل من الأجهزة المعنية للتعامل مع تداعيات الحادث ونقل المصابين.

وتواصل الجهات المختصة حصر الأعداد النهائية للضحايا والمصابين، وفحص جميع التلفيات والخسائر التي خلفها الحادث، للوقوف على كافة الظروف والملابسات المحيطة بوقوعه، وتحديد أسباب الحريق والمسؤول عن الحادث.