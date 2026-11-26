وقفت الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، دقيقة حدادًا على أرواح شهداء حادث حريق الوراق، وذلك في بداية اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، حدادًا على أرواح الشهداء الذين لقوا مصرعهم في الحادث.

وجاءت الوقفة تقديرًا لأرواح الضحايا، وتعبيرًا عن التضامن مع أسرهم وذويهم، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وكان الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قد أصدر بيانًا بشأن حادث حريق الوراق، أعرب خلاله عن بالغ الحزن والأسى إزاء الحادث، وتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وطالب البدوي بإجراء تحقيق شامل وعاجل للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، إلى جانب إعادة النظر في منظومة نقل المواد البترولية والخطرة عبر الطرق والمحاور المرورية ذات الكثافات العالية، وتشديد الرقابة على اشتراطات الأمن والسلامة، وتحديد مسارات وتوقيتات آمنة لنقل تلك المواد.

كما دعا الحكومة إلى توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للمصابين وأسر الضحايا، وسرعة صرف التعويضات المناسبة للمتضررين، مؤكدًا أن حماية أرواح المواطنين يجب أن تأتي في مقدمة أولويات الدولة، وأن مواجهة الكوارث لا تقتصر على معالجة آثارها، بل تمتد إلى معالجة أسبابها واتخاذ التدابير الوقائية لمنع تكرارها.