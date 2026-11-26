قدم الشيخ أبو بكر أحمد، مفتي الهند، خالص التعازي والمواساة إلى الشعب المصري وأسر ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

حادث الوراق آلم قلوب العلماء وطلاب العلم الشرعي في الهند

وأعرب مفتي الهند، في بيان له، عن بالغ حزنه وأساه إزاء الحادث، مشيرًا إلى أن الفاجعة آلمت قلوب العلماء وطلاب العلم الشرعي في الهند، وأثارت مشاعر الحزن العميق لديهم.

وأكد أن روابط الأخوة الإسلامية والإنسانية تجعل آلام الشعب المصري آلامًا للشعب الهندي، ومصابه مصابًا لهم، معربًا عن تضامن علماء الهند وطلاب العلم فيها مع مصر في هذا الظرف الأليم.

ودعا الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء، ويديم عليها الأمن والسلام والاستقرار.

وقدم مفتي الهند التعازي باسم علماء الهند وطلاب العلم فيها لى الشعب المصري وأسر ضحايا الحادث المأساوي.