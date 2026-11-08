غلطة بسيطة بتضيّع نص فيتامين سي من عصير البرتقال.. اعرفيها

فيتامين سي ، أو حمض الأسكوربيك، هو فيتامين أساسي قابل للذوبان في الماء، يدعم وظائف المناعة ، ويسرع التئام الجروح، ويوفر حماية مضادة للأكسدة، مما يساعد على حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

يتوفر فيتامين سي في العديد من الفواكه، مثل البرتقال والفراولة والكيوي، بالإضافة إلى الخضراوات كالفلفل الحلو والبروكلي والملفوف، كما تُعد عصائر الفاكهة الطبيعية 100%، كعصير البرتقال، مصدراً غنياً به. في الواقع، يوفر ¾ كوب من عصير البرتقال الطبيعي 100% أكثر من 100% من القيمة اليومية الموصى بها لفيتامين سي، مما يجعل هذا المشروب، الذي يُعدّ من أساسيات وجبة الإفطار، مصدراً ممتازاً لهذا العنصر الغذائي الأساسي

رغم أن عصير البرتقال الطازج يُعدّ طريقة لذيذة للحصول على فيتامين سي، إلا أن طريقة تخزينه تؤثر أيضاً على كمية هذا الفيتامين التي يحتفظ بها مع مرور الوقت.

لا توجد طريقة واحدة مثالية للاستمتاع بعصير البرتقال الطبيعي 100% لتحسين امتصاص فيتامين سي، ولكن التخزين السليم يُساعد في الحفاظ على محتواه منه".

كيفية تخزين عصير البرتقال للمساعدة في الحفاظ على فيتامين سي

لماذا يحافظ التخزين السليم على فيتامين سي

أولاً وقبل كل شيء، لا يقتصر تحسين محتوى فيتامين سي في عصير البرتقال على اختيار الفاكهة الطازجة فحسب "لا يرتبط محتوى فيتامين سي في عصير البرتقال بنوع الفاكهة فقط، بل يتأثر أيضاً بكيفية معالجة العصير وتعبئته وتخزينه".

لذا، ضع في اعتبارك هذه العوامل التي تساعد في الحفاظ على فيتامين سي في كل كوب

يتحلل فيتامين سي بمرور الوقت

تؤثر طريقة تخزين عصير البرتقال، ومدة بقائه في الثلاجة بعد فتحه، على كمية فيتامين سي المتاحة للاستهلاك عند تناوله، ولأن فيتامين سي قابل للذوبان في الماء ويتأثر بالظروف البيئية، فقد تنخفض نسبته مع التخزين لفترات طويلة.

لذلك أفضل طريقة للحصول على أكبر قدر من فيتامين سي من عصير البرتقال بنسبة 100٪ هي شربه في غضون فترة زمنية معقولة

يمكن أن تؤثر الحرارة والضوء والهواء على مستويات فيتامين سي

“إن فيتامين سي حساس للحرارة والضوء والتعرض للأكسجين، وكلها عوامل تسرع من تحلله، ولكن هذه العوامل غالباً ما تكون جزءاً من عملية معالجة عصير البرتقال لدعم سلامة الغذاء وإطالة مدة صلاحيته”

لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك تجنب عصير البرتقال المبستر، فالبسترة تساعد على الحماية من الميكروبات الضارة التي قد تسبب الأمراض المنقولة بالغذاء، مما يجعلها خطوة مهمة في مجال سلامة الغذاء

تشير الأبحاث إلى أن المعالجة الحرارية قد تقلل مستويات فيتامين سي الطبيعي بنسبة تتراوح بين 50% و70%، مع العلم أن هذه النسبة تختلف باختلاف ظروف المعالجة، وفي الوقت نفسه، يجري استكشاف تقنيات معالجة أحدث لتقييم قدرتها على الحفاظ على فيتامين سي بشكل أفضل.

مع استمرار تطور هذه الابتكارات، يمكن أن تساعدك مقارنة ملصقات الحقائق الغذائية في تحديد عصير البرتقال الذي يحتوي على أكبر كمية من فيتامين سي لكل حصة

يساعد التبريد والوعاء المناسب في الحفاظ على فيتامين سي

وأخيرًا وليس آخرًا، تؤثر طريقة تخزين عصير البرتقال على كمية فيتامين سي التي يحتفظ بها، ولأن فيتامين سي حساس للأكسدة، فإن التخزين لفترات طويلة وتقلبات درجات الحرارة قد تُسرّع من فقدان العناصر الغذائية.

يُعدّ حفظ عصير البرتقال في الثلاجة، مع إحكام إغلاقه وفي عبوته الأصلية، طريقة عملية للحفاظ على محتواه من فيتامين سي "عندما يُخزّن عصير البرتقال بشكل صحيح في الثلاجة، مع إحكام إغلاقه وفي عبوة زجاجية أو غير شفافة، فإن ذلك يسمح بالحفاظ على كمية أكبر من فيتامين سي في كل رشفة.

المصدر eating well