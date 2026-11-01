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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

3 مشروبات تحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال

مشروبات
مشروبات
نهى هجرس

عند البحث عن مشروبات غنية بفيتامين سي ، يُعد عصير البرتقال من أوائل الخيارات التي تتبادر إلى الذهن، ورغم أنه مصدر ممتاز لهذا العنصر الغذائي الأساسي، إذ تحتوي حصة 6 أونصات منه على أكثر من 100% من القيمة اليومية الموصى بها، إلا أنه ليس أغنى مشروب بفيتامين سي.

 في الواقع، هناك العديد من المشروبات الأقل شهرة التي تُعدّ مصادر أغنى بهذا الفيتامين الأساسي، إضافة هذه الخيارات إلى روتينك اليومي يُضفي عليه تنوعًا ويُساعدك في تلبية احتياجاتك اليومية، يدعم فيتامين سي وظائف المناعة ، ويُساعد الجسم على امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية، ويلعب دورًا هامًا في إنتاج الكولاجين، الذي يدعم صحة الجلد والأوعية الدموية والعظام والأنسجة الضامة

وبما أنه فيتامين قابل للذوبان في الماء، فإن الجسم لا يستطيع تخزينه على المدى الطويل، مما يعني أنك ستحتاج إلى إمداد يومي ثابت من الأطعمة والمشروبات.

لقد جمعنا لكم ثلاث مشروبات تحتوي على فيتامين سي أكثر من عصير البرتقال لمساعدتكم في الحصول على جرعتكم اليومية

- عصير الطماطم

على الرغم من أن عصير الطماطم ليس غنياً بفيتامين سي مثل عصير الكرز، إلا أنه يُعدّ مصدراً غنياً آخر بهذا العنصر الغذائي المفيد، فهو يوفر حوالي 112 ملليغراماً من فيتامين سي لكل كوب، أي أكثر من 100% من القيمة اليومية الموصى بها.

يمكن الاستمتاع به كمشروب مع وجبة أو يمكن استخدامه كأساس لمشروب يومي

يُمكن لعصير الطماطم أن يُعزز المناعة ويُدعم صحة القلب، مما يجعله مشروبًا غنيًا بالعناصر الغذائية" ويعود ذلك إلى كونه مصدرًا للبوتاسيوم والليكوبين ، وهو مضاد للأكسدة يرتبط بصحة القلب.

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو تحتاج إلى الحد من تناول الصوديوم ، فتحقق من المعلومات الغذائية قبل شراء عصير الطماطم، تحتوي بعض الأنواع على كميات كبيرة من الصوديوم في كل حصة

- عصير الأناناس

يمكن لعصير الأناناس المدعم بفيتامين سي أن يوفر حوالي 110 ملغ لكل كوب، مما يجعله بديلاً جيداً لعصير البرتقال.

ومع ذلك، لا يتم تدعيم جميع عصائر الأناناس ، لذا يمكن أن يختلف محتوى فيتامين سي بشكل كبير حسب العلامة التجارية

 إلى جانب فيتامين سي، يوفر عصير الأناناس المنغنيز، وهو معدن نادر يدعم صحة العظام والتمثيل الغذائي، بالإضافة إلى البروميلين، وهو إنزيم يُعتقد أنه يساعد على الهضم.

عصير الأناناس ليس لذيذًا ومنعشًا في حد ذاته فحسب، بل إن نكهته الحلوة والحامضة تتناسب جيدًا مع الصلصات والتتبيلات .

مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار

- عصير الجريب فروت

يُعد عصير الجريب فروت طريقة رائعة لبدء اليوم والحصول على كميات كبيرة من فيتامين سي، حيث تحتوي 8 أونصات على 101 ملغ".

 يوفر عصير الجريب فروت أيضًا البوتاسيوم بالإضافة إلى مركبات مضادة للأكسدة تسمى الفلافونويدات والتي ترتبط بتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتعزيز وظائف المناعة.

كما إنه لذيذ عند تناوله بمفرده، أو في العصائر والمشروبات ، أو عند إضافته إلى تتبيلات السلطة لإضفاء نكهة لاذعة ومنعشة.

مع ذلك، قد يتفاعل عصير الجريب فروت بشكل مباشر مع العديد من الأدوية الشائعة، مثل الستاتينات المستخدمة لعلاج ارتفاع الكوليسترول، وأدوية خفض ضغط الدم، ومثبطات المناعة، وغيرها، ويعود ذلك إلى قدرته على تثبيط الإنزيم المسؤول عن استقلاب هذه الأدوية، مما قد يؤدي إلى تراكمها في الدم.

المصدر eating well 

فيتامين سي البرتقال مصادر فيتامين سي مشروبات تحتوي على فيتامين سي المناعة

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