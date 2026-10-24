الفلفل الأحمر أم الأصفر.. أيهما يحتوي على نسبة أعلى من فيتامين سي؟

يُعدّ كلٌّ من الفلفل الأصفر و الفلفل الأحمر من الأطعمة الغنية بالفوائد الغذائية، ورغم أن الفلفل الأحمر يتفوق قليلاً على الفلفل الأصفر من حيث القيمة الغذائية، إلا أن كلا الخيارين يُعدّان إضافةً قيّمةً لنظامك الغذائي الصحي.

أي نوع من الفلفل أكثر صحة؟

إذا قارنا بينهما، فإن الفلفل الأحمر أكثر تغذيةً بقليل من الفلفل الأصفر، ويعود تفوقه إلى محتواه الأعلى من فيتامين سي.ط، ومع ذلك، فإن كلا النوعين يتجاوزان الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين سي، وهما مصدران ممتازان له .

ومع ذلك، كلا النوعين من الفلفل مفيدان للصحة، المهم هو الاستمرار في تناول الخضراوات واتباع نظام غذائي متنوع وصحي.

أيهما أفضل من حيث مضادات الأكسدة؟

ويحتوي كل من الفلفل الأحمر والأصفر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، لكنهما يحتويان على أنواع مختلفة. يحتوي الفلفل الأصفر على مضاد أكسدة يسمى فيولاكسانثين، والذي يساعد في مكافحة السرطان والالتهابات.

يحتوي الفلفل الأحمر الحلو على نسبة عالية من الكابسنتين، وهو مضاد للأكسدة يساعد أيضاً في مكافحة السرطان، كما يحتوي على الليكوبين ، وهو مركب يساعد على حماية القلب وله تأثيرات مضادة للسرطان.

الحصول على أقصى قيمة غذائية من الفلفل الحلو

إذا كنت ترغب في إضافة المزيد من الفلفل الحلو الأصفر والأحمر إلى نظامك الغذائي اليومي، فأنت محظوظ، ذلك لأن هذا النوع من الفلفل (وأي نوع من الفلفل الحلو) متعدد الاستخدامات.

للحصول على أقصى فائدة غذائية، يُفضل تناول الفلفل الحلو نيئاً، لأن الطهي قد يُفقده محتواه من فيتامين سي، إذا اخترت طهي الفلفل الحلو، فاحرص على قليه قليلاً أو تبخيره قليلاً بدلاً من سلقه، لأن بعض الفيتامينات الذائبة في الماء تبقى في سائل السلق.

طرق سهلة لإضافتها إلى نظامك الغذائي

وإليك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لإضافة بعض الألوان الزاهية للفلفل الحلو إلى طبقك:

حضّرها مشوية أو مقلية أو مقلية مع التقليب السريع، أو تناولها نيئة.

أضيفي الفلفل الحلو إلى السلطات.

قطّع الفلفل الحلو إلى قطع صغيرة لتناوله كوجبة خفيفة مع الحمص أو أي نوع آخر من الصلصات الصحية.

ضيفي الفلفل الحلو عند تحضير الفاهيتا.

امزجها في طبق مقلي مع البروتين الخالي من الدهون المفضل لديك، والأرز، والتوابل، والخضراوات.

أضفها كطبقة علوية على البيتزا.