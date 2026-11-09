رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يتابع أعمال تنفيذ مبادرة «ازرع» لدعم صغار المزارعين

تابع عمار منصور رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد نشاط الإدارة الزراعية في تنفيذ مبادرة «ازرع» لموسم زراعة القمح 2026/2027، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبرعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وبتمويل من صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع للوزارة، وبالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقد رافقه كامل محمد نائب ثان المركز وكان في استقبالهم المهندس نصر مصطفى مدير إدارة بلاط الزراعية.

وتأتي المرحلة الجديدة استمرارًا لجهود المبادرة في دعم صغار المزارعين وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين الإنتاجية الزراعية، وزيادة دخل المزارعين.

وتوفر المبادرة حزمتين من الخدمات المدعومة لصغار المزارعين، حيث تشمل الحزمة الأولى توفير تقاوي القمح عالية الإنتاجية من خلال منافذ الإدارة المركزية للتقاوي، بسعر 425 جنيهًا للشكارة، إلى جانب تقديم الدعم الفني اللازم للمزارعين.

أما الحزمة الثانية فتشمل تنظيم المدارس الحقلية، وتنفيذ زيارات المتابعة الميدانية، وتقديم الإرشاد والدعم الفني، بهدف تحسين الممارسات الزراعية ورفع كفاءة الإنتاج.

وتهدف المبادرة إلى تشجيع صغار المزارعين على التوسع في زراعة القمح وتحسين إنتاجيته، بما يسهم في زيادة المعروض المحلي من هذا المحصول الاستراتيجي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن تحسين دخل المزارعين وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الزراعية.

كما تسعى المبادرة إلى دعم قدرة صغار المزارعين على التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال نشر الممارسات الزراعية الملائمة وتوفير المعرفة والخدمات الفنية اللازمة، بما يعزز استدامة الإنتاج الزراعي ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي.