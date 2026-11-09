محافظ الوادي الجديد تلتقي النواب لبحث أولويات العمل الخدمي ومطالب المواطنين

التقت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، النائب مصطفى يسري، والنائب عربي يماني عضوي مجلس النواب بالمحافظة؛ في إطار تعزيز قنوات التواصل وتبادل الرؤى حول أولويات العمل المحلي، بحضور الأستاذ مصطفى عبد المنعم مدير إدارة الاتصال السياسي بالمحافظة.

وتناول اللقاء استعراض عدد من مطالب المواطنين واحتياجاتهم في مختلف القطاعات، إلى جانب طرح ومناقشة مجموعة من المقترحات الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات ، وتطوير آليات العمل، وتعزيز الاستفادة من المبادرات والرؤى التي تسهم في تحقيق مستهدفات التنمية بالمراكز..

وأكدت السيدة المحافظ حرصها على استمرار قنوات التواصل الفعال والمردود الايجابي مع ما يُطرح من مطالب ومقترحات، والعمل على دراستها والتعامل معها في ضوء أولويات خطة التنفيذ والإمكانات المتاحة، بما يلبي تطلعات ابناء المحافظة ، ويعزز جهود الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.