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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

موعد تطبيق أسعار الفائدة الجديدة على شهادات البنك الأهلي وبنك مصر بعائد يصل إلى 18.85%

أسعار الفائدة
أسعار الفائدة
محمد غالي

يترقب عملاء البنوك المصرية بدء تطبيق التعديلات الجديدة على عوائد شهادات الادخار في أكبر بنكين حكوميين، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، اعتبارا من غد الأحد 8 نوفمبر 2026، بعد إعلان البنكين رفع أسعار الفائدة على عدد من الشهادات ذات العائد الثابت، في خطوة تستهدف إعادة تسعير المنتجات الادخارية ومواكبة المتغيرات الأخيرة في أسعار الفائدة بالسوق المصرفية.

وشملت القرارات زيادة العائد على الشهادة البلاتينية بالبنك الأهلي المصري وشهادة «القمة» ببنك مصر، بواقع نقطة مئوية واحدة، ليصل العائد السنوي إلى 18.75% بدورية صرف شهرية، و18.85% بدورية صرف ربع سنوية، بدلا من المستويات السابقة التي بلغت 17.75% و17.85% على التوالي.

البنك الأهلي المصري يرفع العائد على الشهادة البلاتينية

أعلن محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم «الألكو» بالبنك قررت تعديل أسعار العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد الثابت، لتصبح الأسعار الجديدة كالتالي:

الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت بدورية صرف شهرية: 18.75% سنويا بدلا من 17.75%.
الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت بدورية صرف ربع سنوية: 18.85% سنويا بدلا من 17.85%.

وبذلك ترتفع أسعار العائد على الشهادتين بنسبة 1%، مع استمرار إتاحة الاختيار أمام العملاء بين الحصول على العائد شهريا أو كل 3 أشهر.

بنك مصر يرفع الفائدة على شهادة القمة

وفي السياق نفسه، أعلن بنك مصر تعديل أسعار العائد على شهادات «القمة» ذات العائد الثابت، لتتوافق مع الزيادات الجديدة التي أقرها البنك الأهلي المصري.

وقرر البنك رفع العائد السنوي على شهادة القمة ذات دورية الصرف الشهرية إلى 18.75% بدلا من 17.75%، فيما ارتفع العائد على الشهادة ذات دورية الصرف ربع السنوية إلى 18.85% بدلا من 17.85%.

وتأتي هذه التعديلات في إطار مراجعة أسعار العائد على المنتجات الادخارية، بما يتيح للعملاء الاستفادة من مستويات عائد أعلى مع ثبات سعر الفائدة طوال مدة الشهادة.

موعد تطبيق أسعار الفائدة الجديدة على شهادات الادخار

ومن المقرر بدء العمل بالأسعار الجديدة اعتبارا من غد الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026، على أن تتاح الشهادات بالتعديلات المعلنة من خلال جميع فروع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إلى جانب التطبيقات والقنوات الإلكترونية التابعة للبنكين.

أسباب رفع أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي وبنك مصر

ويأتي قرار رفع العائد على الشهادات الادخارية بالتزامن مع التحركات الأخيرة في أسعار الفائدة، عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماعها الأخير، إذ ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21%.

وتعكس القرارات الجديدة توجه البنكين نحو إعادة تسعير الأوعية الادخارية في ضوء المتغيرات النقدية، مع توفير بدائل للعملاء الراغبين في استثمار مدخراتهم بعوائد ثابتة، سواء من خلال دورية الصرف الشهرية أو ربع السنوية.

وبذلك يصبح العائد السنوي على الشهادات محل التعديل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 18.75% للصرف الشهري، و18.85% للصرف ربع السنوي، اعتبارا من الأحد 8 نوفمبر 2026.

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