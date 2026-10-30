قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء المجر: أوروبا كافة تثمن دور مصر في تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي والدولي
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته المجرية العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء
دون تغيير.. سعر العملات العربية في البنوك الريال السعودي والدينار الكويتي الآن
استنفار أمني حول منتجع ترامب في فلوريدا.. نشر منظومات دفاع جوي تحسبا لتهديدات محتملة من إيران
تعادل بترول أسيوط والجونة 1-1 في الدوري
الرئيس السيسي يؤكد أهمية مواصلة الارتقاء بالعلاقات مع المجر وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
جدو: بيراميدز ينافس الأهلي والزمالك على لقب الدوري.. ونتمنى حسم البطولة هذه المرة
الرئيس السيسي يغادر بودابست عقب اختتام زيارته الرسمية للمجر
السيسي: لا سلام مستداما في الشرق الأوسط دون تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية
أسعار تويوتا أوربان كروزر 2027 في السعودية
100 دولار بكام انهاردة؟.. أسعار العملة الأمريكية اليوم بعد قرار البنك المركزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ماذا يعني رفع أسعار الفائدة 1% للاقتصاد المصري؟.. خبير يوضح تأثيره على الأسعار

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في الوقت الذي يسعى فيه البنك المركزي المصري إلى احتواء معدلات التضخم والسيطرة على الضغوط السعرية من خلال تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، تبرز مخاوف من انعكاس هذه الإجراءات على معدلات النمو والنشاط الاقتصادي، خاصة مع ارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع السيولة المتاحة في الأسواق. 

وفي هذا السياق، حذر الخبير الاقتصادي هاني جنينة من دخول الاقتصاد المصري مرحلة من التباطؤ، مشيرًا إلى أن استمرار السياسة النقدية المتشددة قد يضغط على الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، ويضع الشركات والأفراد أمام تحديات جديدة خلال الفترة المقبلة.

هاني جنينة: تشديد السياسة النقدية يهدد بتباطؤ النشاط الاقتصادي

وأوضح جنينة، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أن اتجاه البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية يستهدف في المقام الأول الحد من الضغوط التضخمية، إلا أن هذه السياسة قد تكون لها انعكاسات مباشرة على حركة النشاط الاقتصادي، نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل وتقليص حجم السيولة المتاحة داخل السوق.

وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة يجعل الاقتراض أكثر تكلفة بالنسبة للشركات والأفراد، وهو ما قد يدفع المؤسسات الاقتصادية إلى إعادة النظر في خططها الاستثمارية والتوسعية، وتأجيل بعض المشروعات لحين تحسن ظروف التمويل وتراجع تكلفة الاقتراض.

وأضاف أن ارتفاع تكلفة التمويل قد يحد من قدرة الشركات على التوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية، خاصة القطاعات التي تعتمد بصورة كبيرة على التمويل المصرفي، الأمر الذي قد ينعكس على معدلات النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع الفائدة يضغط على الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري

ولفت جنينة إلى أن تأثير السياسة النقدية المتشددة لا يقتصر على الشركات والمستثمرين، بل يمتد أيضًا إلى الأفراد، إذ يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تشجيع الادخار وتقليل الميل إلى الاستهلاك، في ظل زيادة تكلفة الحصول على القروض والتمويل.

وأوضح أن تراجع الإنفاق الاستهلاكي يمثل أحد المسارات التي تستهدف السياسة النقدية من خلالها تخفيف الضغوط التضخمية، حيث يؤدي انخفاض الطلب على السلع والخدمات إلى تقليل الضغوط الناتجة عن زيادة الاستهلاك، بما يساعد على تهدئة وتيرة ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن تراجع الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي في الوقت نفسه قد يفرض ضغوطًا على معدلات النمو، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة بحاجة إلى متابعة دقيقة لتأثيرات قرارات السياسة النقدية على مختلف القطاعات الاقتصادية.

تراجع الطلب أداة لاحتواء التضخم

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن خفض مستويات الطلب يمثل أحد الأدوات التي يمكن من خلالها الحد من تسارع التضخم، خاصة في ظل سعي البنك المركزي إلى إعادة الاستقرار للمستوى العام للأسعار والسيطرة على التوقعات التضخمية.

وأكد أن تشديد السياسة النقدية يستهدف التأثير على سلوك المستهلكين والشركات من خلال رفع تكلفة الاقتراض وزيادة جاذبية الادخار، بما يؤدي تدريجيًا إلى تقليل السيولة المتداولة والحد من معدلات الإنفاق.

وشدد على أهمية استمرار متابعة تطورات الأسعار والمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، حتى تكون القرارات النقدية متناسبة مع طبيعة الضغوط التضخمية وحجم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.

استقرار الأسعار يتطلب تراجعًا مستدامًا في التضخم

وأكد جنينة أن نجاح السياسة النقدية لا ينبغي قياسه فقط بمدى قدرتها على تهدئة الضغوط السعرية على المدى القصير، وإنما بقدرتها على تحقيق تراجع مستدام في معدلات التضخم، بما ينعكس بصورة إيجابية على القوة الشرائية للمواطنين ويعزز استقرار الأسواق.

وأوضح أن استقرار الأسعار يساعد الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات أكثر وضوحًا فيما يتعلق بالاستهلاك والادخار والاستثمار، كما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتقليل حالة عدم اليقين المرتبطة بالتغيرات المستمرة في الأسعار.

وأضاف أن ترسيخ توقعات مستقرة بشأن التضخم يمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز مصداقية السياسة النقدية، ويمنح الأسواق قدرًا أكبر من الثقة في قدرة الاقتصاد على تجاوز الضغوط الحالية.

التوازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن التحدي الرئيسي أمام صانع السياسة النقدية يتمثل في تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم والحفاظ على معدلات النشاط الاقتصادي، بحيث لا تؤدي إجراءات كبح الأسعار إلى تباطؤ حاد يؤثر على الإنتاج والاستثمار وفرص العمل.

وأشار إلى أن استمرار تشديد السياسة النقدية قد يساعد على احتواء التضخم، لكنه يتطلب في الوقت نفسه مراعاة التداعيات المحتملة على الشركات والقطاعات الإنتاجية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التمويل وحاجة الاقتصاد إلى استثمارات جديدة تدعم معدلات النمو.

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة إلى 20% للإيداع و21% للإقراض

وكان البنك المركزي المصري قرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 1%، ليصلا إلى 20% و21% على التوالي، في إطار تحركات السياسة النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية وتعزيز استقرار الأسعار.

ويأتي القرار في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري تحديات تتعلق بمعدلات التضخم وتكلفة التمويل وحركة الاستثمار، ما يضع السياسة النقدية أمام معادلة صعبة تتمثل في احتواء ارتفاع الأسعار دون التأثير بصورة حادة على النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو.

البنك المركزي المصري معدلات التضخم استمرار السياسة النقدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم.. خسارة كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب بعد قرار المركزي وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026.. بكام عيار 21؟

شيكو بانزا

لجنة الحكام تحسم موقف شيكوبانزا من العقوبة بعد واقعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

إمام عاشور ومحمد هاني

جاي على هوى إدارة الكرة.. مفاجأة بشأن استبعاد هاني وإمام عاشور

الحسين عموتة

رحيله الحل.. أمير هشام يطالب الأهلي بإقالة عموتة ويرشح 4 أسماء لخلافته

الذهب

الذهب ارتفع 8 أضعاف في مصر خلال 6 سنوات.. مفاجآت بشأن الأسعار

حالة الطقس اليوم

تحذير عاجل من الأرصاد.. ظاهرة جوية تضرب الطرق في مصر 5 ساعات

أسعار الذهب الان

أسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 الان

ترشيحاتنا

"الجدار والاستيطان

"الجدار والاستيطان" الفلسطينية توثق 22 اعتداء للاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على قاطفي الزيتون

الاتحاد الأوروبي وكندا

الاتحاد الأوروبي وكندا يتفقان على تعزيز الاستثمار في المعادن الحيوية

الصين وسويسرا

الصين وسويسرا توقعان بروتوكولا لتطوير اتفاقية التجارة الحرة

بالصور

بسعر 10 ملايين إسترليني.. الأمير هاري وميجان يخططان لشراء منزل ببريطانيا

هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد
هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد
هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد

أفضل أنواع الجبن الصحية.. قراءة الملصقات ضرورة

أفضل أنواع الجبن الصحية
أفضل أنواع الجبن الصحية
أفضل أنواع الجبن الصحية

لست بحاجة إلى السعادة لتشعر بالرضا.. علماء النفس يكشفون السر

ما الفرق بين السعادة والرضا عن الحياة؟
ما الفرق بين السعادة والرضا عن الحياة؟
ما الفرق بين السعادة والرضا عن الحياة؟

تحفة معمارية.. نظرة على دير منحوت بصخور جبل المقطم في مصر يجذب المحليين والسياح

مصور مصري يوثق جمال دير الأنبا سمعان الخراز
مصور مصري يوثق جمال دير الأنبا سمعان الخراز
مصور مصري يوثق جمال دير الأنبا سمعان الخراز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد