قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحصبة والحصبة الألمانية.. الصحة: تطعيم أكثر من 20 مليون طفل بنسبة 95% خلال أسبوعين
رغم وقف إطلاق النار.. غارات إسرائيلية على القنطرة في جنوب لبنان
وزير الصحة: تحركات عربية لإنشاء مرصد للمخدرات وتعزيز حماية الشباب
التخطيط: القطاع الخاص يساهم بـ 80% في الناتج المحلي ويوفر 83% من فرص العمل
نقل النواب تعقد اجتماعا عاجلا اليوم لمناقشة حادث تصادم قطاري العياط
بدء اجتماع بين الوفد الأوكراني وممثلي الاتحاد الأوروبي وأمريكا في أبو ظبي
العراق يعيد فتح معبر حدودي مع إيران بعد 3 أسابيع من الإغلاق.. وقرار جديد بشأن معبر آخر
أسيوط.. تحرير 243 محضرًا تموينيًا خلال حملات مكثفة على المخابز والأسواق
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية إدارة فندق "Titanic Luxury Collection" بشرم الشيخ
صباح الخير يا مصر يرصد انطلاق مؤتمر تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا
خالد عبد الغفار: مصر تواصل دعم فلسطين والسودان طبيا وإنسانيا
موقف حاسم من الإدارة.. هل يرحل سفيان بن جديدة عن الأهلي في يناير؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

انطلاق الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة ملفات الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وتطوير منظومة الأسمدة

المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ
المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

افتتح المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب، لاستيضاح سياسات الحكومة بشأن عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بقطاع الزراعة والأمن الغذائي، وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

ووفقًا لجدول أعمال الجلسة، يناقش المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن خطتها لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من المنتجات الزراعية الأساسية.

كما يناقش المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بالمجلس، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح دور وزارة الزراعة في تأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وخطط تنمية الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق.

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة طلب مقدم من النائب إسماعيل الشرقاوي وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح خطط الحكومة لتحفيز الأجيال الجديدة على العمل في القطاع الزراعي، والحد من عزوف الشباب عن ممارسة الأنشطة الزراعية، بما يسهم في دعم استدامة الإنتاج الزراعي.

ويناقش المجلس كذلك طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد الحمامصي وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح خطط تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة، وضمان جودتها وسلامتها، وتوفيرها للمزارعين، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج الزراعي وتحسين الإنتاجية.

المستشار عصام فريد الشيوخ مجلس الأمن الغذائي مجلس الشيوخ الجلسة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لم يقصد حسام حسن.. محمد صلاح يرد على الجدل المثار حول صورته الأخيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.. البيضاء بكام والبانيه؟

صلاة قيام الليل

هل يجوز صلاة قيام الليل قبل أذان الفجر؟.. الإفتاء توضح حكمها وأفضل وقت

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف حقيقة طرد كهربا لـ أحمد صبيحة من غرفة الملابس

حسام حسن

هيرجع تاني.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل حسام حسن مع منتخب مصر

وزير التربية والتعليم

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 جميع الصفوف .. قرار نهائي من التعليم

قراءة التشهد الأوسط كاملا

حكم قراءة التشهد كاملا عند الجلوس للتشهد الأول بعد الركعتين الأوليين

عاشور

ليس الاتحاد.. نادِ سعودي مهتم بالتعاقد مع إمام عاشور والأهلي يرحب

ترشيحاتنا

شروط المعاش المبكر

دليلك الشامل للتقاعد الآمن.. شروط المعاش المبكر 2026 طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148

أسعار السجائر في السوق المصري

لمواجهة جشع التجار.. الأسعار الفعلية والمعتمدة لعلب السجائر والتبغ بالسوق المصري

محافظ الغربية

خلال ساعات من لقاء الأهالي بقرية نفيا.. محافظ الغربية يستجيب لمطالبهم بحملة نظافة مكبرة

بالصور

كارثة عند الإفراط فى تناولها.. أضرار خطيرة لمشروبات الطاقة على القلب

كارثه عند الإفراط فى تناولها.. أضرار خطيرة لمشروبات الطاقة على القلب
كارثه عند الإفراط فى تناولها.. أضرار خطيرة لمشروبات الطاقة على القلب
كارثه عند الإفراط فى تناولها.. أضرار خطيرة لمشروبات الطاقة على القلب

احذر تناول اللانشون والسجق يوميا.. أطعمة شهيرة تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون

احذر تناول اللانشون والسجق يوميا.. أطعمة شهيرة تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون
احذر تناول اللانشون والسجق يوميا.. أطعمة شهيرة تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون
احذر تناول اللانشون والسجق يوميا.. أطعمة شهيرة تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون

خدمات تنظيم الأسرة مجانًا.. أماكن الحصول على اللولب والحبوب وحقن منع الحمل

تنظيم الاسرة
تنظيم الاسرة
تنظيم الاسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد