انطلاق الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة ملفات الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وتطوير منظومة الأسمدة

افتتح المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب، لاستيضاح سياسات الحكومة بشأن عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بقطاع الزراعة والأمن الغذائي، وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

ووفقًا لجدول أعمال الجلسة، يناقش المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن خطتها لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من المنتجات الزراعية الأساسية.

كما يناقش المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بالمجلس، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح دور وزارة الزراعة في تأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وخطط تنمية الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق.

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة طلب مقدم من النائب إسماعيل الشرقاوي وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح خطط الحكومة لتحفيز الأجيال الجديدة على العمل في القطاع الزراعي، والحد من عزوف الشباب عن ممارسة الأنشطة الزراعية، بما يسهم في دعم استدامة الإنتاج الزراعي.

ويناقش المجلس كذلك طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد الحمامصي وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح خطط تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة، وضمان جودتها وسلامتها، وتوفيرها للمزارعين، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج الزراعي وتحسين الإنتاجية.