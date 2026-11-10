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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل السردين في الصينية بالفرن.. أكلة اقتصادية بطعم لا يقاوم

سردين
سردين
ريهام قدري

يعد السردين في الصينية من الأكلات البحرية الشهية التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، ويتميز بمذاقه الغني وتتبيلته المميزة التي تجمع بين الثوم والليمون والطماطم والفلفل، كما أن تحضيره في الفرن يمنحه طعمًا شهيًا دون الحاجة إلى القلي.

مكونات السردين في الصينية

  • كيلو سردين منظف ومغسول جيدًا.
  • 5 فصوص ثوم مفروم.
  • 2 ثمرة طماطم مقطعة شرائح.
  • 2 ثمرة فلفل أخضر مقطع.
  • بصلة كبيرة مقطعة شرائح.
  • عصير ليمونتين.
  • ملعقة كبيرة خل.
  • ملعقة صغيرة كمون.
  • ملعقة صغيرة كزبرة جافة.
  • نصف ملعقة صغيرة شطة حسب الرغبة.
  • ملح وفلفل أسود.
  • ملعقتان كبيرتان زيت.
  • شرائح ليمون.

طريقة عمل السردين في الصينية

  1. يُنظف السردين جيدًا وتُزال الأحشاء والخياشيم، ثم يُغسل ويُترك حتى يتخلص من الماء الزائد.
  2. في وعاء، يُخلط الثوم مع عصير الليمون والخل والكمون والكزبرة والملح والفلفل الأسود والشطة والزيت.
  3. يُضاف السردين إلى التتبيلة ويُقلب جيدًا حتى يتشرب النكهات.
  4. تُدهن صينية الفرن بالقليل من الزيت، ثم تُرص شرائح البصل والطماطم والفلفل في القاع.
  5. يُرص السردين فوق الخضراوات، وتُوزع باقي التتبيلة عليه.
  6. تُضاف شرائح الليمون على الوجه، ويمكن إضافة ربع كوب ماء إذا كانت الصينية تحتاج إلى بعض السوائل.
  7. تُدخل الصينية فرنًا ساخنًا على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 20 إلى 30 دقيقة تقريبًا، حتى ينضج السردين ويتحمر الوجه.

سر طعم السردين في الصينية مثل المطاعم

  • استخدام الثوم والكمون والليمون بكمية مناسبة لإبراز نكهة السمك.
  • ترك السردين في التتبيلة لمدة نصف ساعة في الثلاجة.
  • عدم الإكثار من الماء حتى لا يفقد السردين قوامه.
  • تشغيل الشواية في الدقائق الأخيرة للحصول على لون ذهبي شهي، مع التأكد من نضجه تمامًا.

يقدم السردين في الصينية ساخنًا مع الأرز الأبيض أو الأرز الصيادية وسلطة الطحينة والسلطة الخضراء.

السردين سردين سردين صنية طريقة السردين الصنية

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