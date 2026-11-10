القبض على 6 طلاب تعدوا على زميلهم بالضرب بكرباج بالمنوفية.. وهذه عقوبتهم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من بعض الطلاب لقيامهم بالتعدى على نجله بالضرب ومنعه من دخول مدرسته بالمنوفية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 22/ أكتوبر المنقضى تبلغ لمركز شرطة قويسنا بالمنوفية من نجل القائم على النشر (طالب "مصاب بكدمات وسحجات متفرقة " – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (6 طلاب) لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته ، لخلافات سابقة بينه وبين أحدهم بسبب المزاح ، وقيام أحدهم بإستخدام قطعة بلاستيكية مربوط بها سلك كهربائى ( كرباج ) فى التعدى عليه.

كما أمكن ضبط المشكو فى حقهم الظاهرين بمقطع الفيديو (مقيمين بذات الدائرة)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وتم بإرشادهم ضبط (الأداة المستخدمة فى التعدى).

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة الضرب طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة الضرب

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات أيضا لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.