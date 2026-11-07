رفضت تدفع فلوس.. القبض على سايس تعدى على سيدة ونجلتها بالضرب في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قيام أحد الأشخاص بمزاولة مهنة منادى سيارات "بدون ترخيص" والتعدى بالسب والضرب بالأيدى على سيدة ووالدتها بالجيزة.







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأنوأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (منادى سيارات - مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 15/ أكتوبر المنقضى إبان تواجده بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة لرفض السيدة دفع مبلغ مالى نظير إنتظار سيارتها.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









