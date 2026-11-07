ضمن برنامج «مشروعك» بالشرقية..تنفيذ 22 ألف مشروع بتكلفة 4 مليار جنيه

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تنفيذ (٢٢) ألفاً و(٧٣٤) مشروعاً ضمن مبادرة برنامج «مشروعك» بتكلفة بلغت (٤) مليارات و(٥ ) مليون و(٥٥٧) ألف جنيه، بما ساهم في توفير (٥٩) ألفاً و(٨٧٨) فرصة عمل لشباب وفتيات المحافظة وذلك منذ انطلاق المبادرة عام (٢٠١٥) وحتى (٣١) أكتوبر(٢٠٢٦).

أوضح المحافظ أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بدعم ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات متنوعة تسهم في تحسين مستوى المعيشة والحد من معدلات البطالة، فضلاً عن دعم خطط الدولة نحو التوسع في التصنيع والإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه أوضح العربي الشبراوي مدير برنامج «مشروعك» بمحافظة الشرقية أن المشروعات المنفذة تنوعت ما بين تجارة السيراميك والمفروشات ومصانع الأعلاف والأسمدة العضوية والملابس والصناعات الكهربائية والمستلزمات الطبية ومصانع تعبئة الأرز وحظائر المواشي وتجارة الحبوب وورش الموبيليا وغيرها من الأنشطة الإنتاجية والخدمية.

أضاف مدير البرنامج أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي (٢٨٨٧) مشروعاً بقيمة (٥١٤) مليوناً و(٥٥٠) ألفاً و(٣٣٥) جنيهاً، بينما جاء الزقازيق- حي أول وثان في المركز الثاني بإجمالي (٣٤٦٧) مشروعاً بقيمة (٤٦٢) مليونا و (٢٧٦) ألفا و (٢٠٥) جنيها فيما جاء مركز الحسينية في المركز الثالث بإجمالي (٩٥٤) مشروعاً بقيمة (٤٣٠) مليونا و(١٤٥) ألفاً و(٩٢٠) جنيهاً.

ووجه محافظ الشرقية بضرورة استمرار تقديم التيسيرات اللازمة أمام المواطنين المتقدمين للحصول على قروض «مشروعك»، مع تسهيل الإجراءات وتوفير الدعم الفني اللازم للشباب، بما يساهم في إقامة مشروعات جادة توفر فرص عمل جديدة وتدعم الاقتصاد المحلي بالمحافظة.