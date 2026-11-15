رحمة أحمد: عانيت من نوبات هلع بسبب مشاهد المستشفى في عرض وطلب

كشفت الفنانة رحمة أحمد تفاصيل جديدة من حياتها الشخصية وكواليس مشوارها الفني، متحدثة عن التحديات التي واجهتها خلال تصوير الجزء السادس من مسلسل «الكبير أوي» بالتزامن مع تجربة الأمومة، إلى جانب أسباب ابتعادها عن الأدوار الكوميدية ورغبتها في إثبات قدراتها في الدراما.

وقالت رحمة أحمد، خلال استضافتها في برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، المذاع عبر قناة DMC، إنها واجهت فترة صعبة خلال تصوير «الكبير أوي»، إذ كانت أمًا جديدة لطفل صغير، وكانت تضطر إلى التوقف عن التصوير للحصول على فترات راحة من أجل إرضاعه، ثم العودة لاستكمال مشاهدها.

رحمة أحمد: تصوير الكبير أوي تزامن مع الأمومة

وأوضحت أنها كانت في سن صغيرة عندما أنجبت طفلها، ولم تكن قد تجاوزت 29 عامًا، مشيرة إلى أن مسؤولية الأمومة والعمل في الوقت نفسه شكّلت تحديًا كبيرًا بالنسبة لها، خاصة مع عدم قدرتها على استيعاب النجاح الكبير الذي حققته شخصية مربوحة إلا بعد مرور عام تقريبًا.

وأضافت أن تلك المرحلة كانت مليئة بالتعب والارتباك، لكنها شعرت بالسعادة بسبب تفاعل الجمهور مع الشخصية والنجاح الذي حققته.

رحمة أحمد تكشف كواليس مسلسل عرض وطلب

وتحدثت الفنانة عن تجربتها في مسلسل «عرض وطلب»، مؤكدة أنها شعرت بالخوف في البداية بسبب ابتعاد العمل عن الكوميديا، لكنها تحمست للدور بعدما قرأت شخصية خيرية وتأثرت بتفاصيلها.

وكشفت أن تصوير مشاهد كثيرة داخل المستشفى كان تحديًا نفسيًا بالنسبة لها، بعدما تعرضت قبل العمل بأشهر لأزمة صحية بسبب حساسية أثرت على التنفس، واضطرتها إلى البقاء في العناية المركزة لمدة 10 أيام، وهو ما تسبب في إصابتها بنوبات هلع مرتبطة بالمستشفيات.

وأكدت أنها قررت خوض التجربة لإثبات قدرتها على تقديم الأدوار الدرامية، وعدم حصرها في الشخصيات الكوميدية.

وأشادت رحمة أحمد بالفنانة سلمى أبو ضيف، مؤكدة أن علاقتهما تقوم على الصداقة والدعم المتبادل، وأن المنافسة السلبية بين الفنانات ليست حقيقية في تجربتها معها.

واستعادت رحمة أحمد ذكريات فطام ابنها مصطفى، قائلة إنها كانت تشعر بالخوف بسبب القصص التي سمعتها عن صعوبة التجربة، لكنها فوجئت بأن طفلها تقبّل الأمر بسهولة، بعدما أعدّت له كوبًا من السوبيا، فشربه وعاد إلى النوم دون بكاء أو معاناة.