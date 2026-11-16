رويترز: حزب الله بالعراق يجني مئات الملايين من الدولارات نتيجة تهريب النفط

كشف مسؤولون عراقيون لوكالة رويترز، أن كتائب حزب الله في العراق، الموالية لإيران، تجني مئات الملايين من الدولارات من النفط المسروق من الدولة، مما دفع رئيس الوزراء إلى تجهيز قواته الأمنية لمواجهة هذه الجماعة المسلحة تسليحاً ثقيلاً.

شبكة تهريب ضخمة بمساعدة مسؤولين

وأطلق رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أقوى تحدٍ له حتى الآن ضد جماعة كتائب حزب الله من خلال قمع شبكة تهريب النفط التي تديرها الجماعة منذ سنوات، حسبما صرح مسؤولون أمنيون وعسكريون وشرطيون ونفطيون كبار لوكالة رويترز.

وقالت المصادر إن عمليات التهريب، التي تمت بمساعدة بعض المسؤولين الأمنيين ومسؤولي النفط، قد سرقت من الحكومة مئات الملايين من الدولارات منذ عام 2021.

جماعة مصنفة إرهابية وتنفي التهريب

تعدّ كتائب حزب الله، المصنفة منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، هي واحدة من عشرات الجماعات الموالية لإيران والمسلحة تسليحاً ثقيلاً وتتمتع بوضع شبه رسمي في العراق.

وتنفي الكتائب عمليات التهريب وتصف الحملة بأنها جزء من حملة لمصادرة أسلحتها، وقالت الجماعة في بيان لها: "لذلك نتعرض لأكبر حملة ابتزاز تهدف إلى إجبارنا على التخلي عن أسلحة الكرامة التي دعمت السيادة وحمت حقوق العراقيين في مراحل متعددة".

نفوذ إيراني عميق في العراق

وتتمتع إيران، القوة الشيعية الرئيسية في الشرق الأوسط، بنفوذ عميق في العراق ذي الأغلبية الشيعية منذ أن أطاحت الولايات المتحدة بالدكتاتور السني صدام حسين في عام 2003.

وقد قاومت الجماعات المسلحة المدعومة من إيران الدعوات المتكررة التي أطلقها كل من زيدي وحليفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنزع السلاح، وضربت القوات الأمريكية وأهدافاً في السعودية والإمارات تضامناً مع طهران منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما ضد إيران في فبراير.

مواجهة سياسية مع الميليشيات

وقال جاسم البهادلي، وهو محلل أمني عراقي متخصص في دراسة الجماعات الشيعية المسلحة المتحالفة مع إيران، إن حملة الحكومة لمكافحة التهريب أصبحت مواجهة سياسية مع الميليشيات.

وأضاف: "أن الزيدي يتحدى فعلياً جماعة تتمتع بنفوذ أمني وسياسي واقتصادي عميق، وهذا ينطوي على مخاطر كبيرة لكلا الجانبين".

وتابع البهادلي: "أنه على نطاق أوسع، يبدو الأمر محاولة لاحتواء نفوذ الجماعات المسلحة المدعومة من إيران من خلال استهداف الشبكات الاقتصادية التي تدعم قوتها، لا سيما بعد أن قاومت كتائب حزب الله جهود الحكومة لإخضاع الفصائل المسلحة بشكل أكثر صرامة لسيطرة الدولة".

تحقيق حكومي

وحتى الآن، تم فصل تسعة مسؤولين أمنيين ونفطيين كبار في أعقاب تحقيق حكومي رفيع المستوى في تهريب النفط، والذي ركز على جرف الصخر في محافظة بابل، وهي معقل لكتائب حزب الله على بعد حوالي 50 كم (30 ميلاً) جنوب بغداد.

وأمر زيدي بإحالة جميع المشتبه بهم إلى المحاكم، وقام بفصل قائد شرطة بابل، وقادة المخابرات والأمن في المحافظة، ومدير شركة خطوط أنابيب النفط الحكومية.

وقد أصدر الآن أوامره لكبار القادة العسكريين والأمنيين بنشر قوات إضافية حول جرف الصخر والاستعداد لدخول القوات الحكومية إلى المدينة، مما قد يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين الحكومة والمقاتلين.

مسلح حتى الأسنان

وقامت الجماعات بتكوين ترسانات تشمل بنادق هجومية، ومدافع رشاشة، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وقذائف هاون، وصواريخ، وطائرات مسيرة مسلحة، ووفقًا لتقارير وتقييمات الأمن العراقي، بعض القدرات الصاروخية الباليستية والكروز قصيرة المدى التي زودتها بها إيران أو المشتقة من أنظمة إيرانية.

ثقب الأنابيب ومصافي سرية

وقال مصدران أمنيان شاركا في مهمة تفتيش يوم السبت الماضي إلى جرف الصخر إن المحققين عثروا على أدلة تشير إلى أن المهربين قاموا بثقب خط أنابيب النفط الخام وسحبوا النفط الخام إلى حفر تخزين مؤقتة حُفرت في الأرض.

وبحسب وثيقة لوزارة النفط العراقية اطلعت عليها رويترز، فإن خط الأنابيب الذي يبلغ قطره 26 بوصة ينقل ما لا يقل عن 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.

وأفادت المصادر بأن المحققين عثروا على معدات ضخ مخفية داخل عدة حظائر طائرات، كانت تُستخدم لتجنب المراقبة الجوية أثناء تحميل شاحنات نقل النفط الخام المسحوب، كما عثر المحققون على مصفاة نفط صغيرة مخبأة في المنطقة، بحسب المصادر.

مئات الملايين منذ 2021

وقال مسؤولان نفطيان عراقيان مطلعان على التحقيق إنه من السابق لأوانه تحديد حجم الخسائر دون معرفة المدة التي كانت فيها نقاط الصب تعمل، لكنهما قدّرا قيمة النفط الخام الذي يُحتمل أن يكون قد تم سحبه منذ عام 2021 بمئات الملايين من الدولارات.

ضغوط أمريكية متصاعدة

وتأتي هذه الحملة القمعية في ظل تصاعد الضغط الأمريكي على العراق بشأن دور الجماعات الموالية لإيران في قطاع النفط بالبلاد.

وفي مايو، فرضت واشنطن عقوبات على نائب وزير النفط العراقي، بدعوى أنه سهّل تحويل النفط العراقي لصالح إيران وميليشياتها الموالية لها.

كما فُرضت عقوبات على قادة الميليشيات والشبكات التي قالت واشنطن إنها تستغل ثروة العراق النفطية لتمويل جماعات موالية لطهران، وذكرت وكالة رويترز في عام 2024 أن شبكة تهريب زيت الوقود قد جمعت مليار دولار لإيران ووكلائها.