محمود شوقي يبرز تصريحات مدرب الناشئين عن نجوم المستقبل

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن تصريحات حسين عبد اللطيف، مدرب منتخب مصر للناشئين، بشأن مستوى اللاعبين الشباب وأبرز المواهب الواعدة في الكرة المصرية.

ونشر محمود شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فسبوك»:

«حسين عبد اللطيف مدرب منتخب مصر للناشئين: حمزة عبد الكريم قدوة للاعبين الناشئين في مصر، وأرى في صفوف المنتخب عددًا من اللاعبين الذين يملكون إمكانيات مماثلة وأتمنى احترافهم في أوروبا، نعمل بجد لإعداد جيل متميز من اللاعبين يواصل التألق على الساحة العالمية».

حيث تأتي تصريحات عبد اللطيف قبل مشاركة منتخب مصر للناشئين في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى 13 ديسمبر 2026.

ويخوض المنتخب المصري منافسات البطولة ضمن المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات قطر وبنما واليونان، حيث يأمل الجهاز الفني في تقديم مشاركة قوية وتحقيق نتائج مميزة تليق باسم الكرة المصرية.

وشدد عبد اللطيف على ضرورة تحلي اللاعبين بالهدوء والتركيز والثقة بالنفس، مؤكدًا أن طموح المنتخب هو الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة وتحقيق إنجاز يسعد الجماهير المصرية