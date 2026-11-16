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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد الطيب ينتقد تكرار ظهور مقدمي البرامج الرياضية ضيوفًا على قنوات مختلفة: أمر لا بد من علاجه

احمد الطيب
احمد الطيب
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

انتقد المعلق الرياضي أحمد الطيب ظاهرة تكرار ظهور مقدمي البرامج الرياضية ضيوفًا في برامج أخرى عبر قنوات فضائية مختلفة، معتبرًا أن تكرار الظهور وإعادة التصريحات نفسها أصبح أمرًا سلبيًا ومملًا، ويحتاج إلى وضع حد له.

وأعرب أحمد الطيب عن استيائه من ظهور مقدم البرنامج الرياضي في قناة معينة، ثم ظهوره في اليوم التالي ضيفًا على برنامج آخر بقناة مختلفة، قبل أن يتكرر الأمر في برامج وقنوات أخرى، وهو ما يراه تكرارًا غير مبرر للمحتوى والتصريحات ذاتها.

وكتب المعلق الرياضي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:
«ظاهرة تقديم برامج رياضية في برنامج ما في قناة ما، ثم نفس مقدم البرنامج يظهر ثاني يوم ضيفًا في برنامج آخر في قناة أخرى، ثم يتكرر ظهوره ضيفًا في برنامج آخر في قناة أخرى، ليكرر ما قاله هنا وهناك!

المهم أن رسالته توصل، وبتكرار ممل! أمر لا بد من علاجه بمنع ظهور مقدم برنامج أو ضيف في برنامج على أكثر من قناة واحدة، لا بد وفورًا إيجاد حل لهذه الظاهرة السلبية!!!!! كلمتين في المقص».

وطالب أحمد الطيب بإيجاد حل لهذه الظاهرة، مقترحًا منع مقدم البرنامج أو الضيف من الظهور في برامج عبر أكثر من قناة، بهدف الحد من تكرار التصريحات والمحتوى الرياضي، ومنح المشاهد مساحة لمتابعة آراء ووجهات نظر متنوعة.

أحمد الطيب مقدمي البرامج الرياضية فيسبوك

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