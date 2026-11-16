وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء وتجهيز غرف زرع النخاع بمستشفى مبرة مصر القديمة

أ ش أ

شهد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم الاثنين، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة ممثلة في المؤسسة العلاجية ومؤسسة "لبلدنا للتنمية والخدمات الاجتماعية الأهلية" وشركة "ميكاترونكس إنترناشونال للمقاولات وتجارة الأنظمة"، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار أن البروتوكول يستهدف تنفيذ مشروع إنشاء وتجهيز غرف زرع النخاع بكافة مشتملاتها بمستشفى مبرة مصر القديمة على أن تتولى شركة ميكاترونكس إنترناشونال تنفيذ المشروع وفقًا لمعايير اعتماد المنشآت الصحية الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR".

وأضاف أن هذا التعاون يأتي اتساقًا مع رؤية الدولة لتعزيز دور المشاركة المجتمعية في دعم وتطوير المنظومة الصحية؛ بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين لاسيما في مجال علاج الأطفال.

ووقع البروتوكول عن وزارة الصحة الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية وعن مؤسسة "لبلدنا" الدكتورة نوال الدجوي وعن شركة "ميكاترونكس إنترناشونال" المهندس إبراهيم سليمان.