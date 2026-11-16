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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سائقون يستغلون كسر خط مياه في التجمع لغسل سياراتهم مجانًا

سائقي السيارات
سائقي السيارات
علا محمد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد استغلال عدد من سائقي السيارات لكسر في أحد خطوط المياه بمنطقة ساوث هيلز في التجمع، حيث حرصوا على غسل سياراتهم باستخدام المياه المتدفقة من الخط، في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

وأظهر الفيديو تدفق كميات من المياه إلى الطريق نتيجة كسر خط المياه، بينما استغل بعض السائقين الموقف في غسل سياراتهم مجانًا، مستفيدين من اندفاع المياه دون الحاجة إلى استخدام وسائل الغسيل المعتادة.

ولاقى المقطع تفاعلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوه على نطاق واسع، وسط تعليقات ساخرة من استغلال الموقف وتحويل كسر خط المياه إلى فرصة لغسل السيارات دون مقابل.

وأثار الفيديو تساؤلات بشأن التعامل مع كسر خطوط المياه، وسرعة التدخل لإصلاح الأعطال، خاصة مع استمرار تدفق المياه وإهدار كميات منها في الوقت الذي تستدعي فيه مثل هذه الأعطال سرعة التحرك لاحتوائها.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سائقي السيارات خطوط المياه ساوث هيلز في التجمع

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