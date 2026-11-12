حبس شخص متهم بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة بالجيزة

قررت جهات التحقيق حبس شخص متهم بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.



بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) ، وضُبط بحوزته (كمية لمخدر الآيس - هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها للترويج للمواد المخدرة المضبوطة بحوزته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.