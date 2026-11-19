تعاقدت الفنانة سلوى عثمان على المشاركة في بطولة مسلسل «أبو الدهب»، والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل.

والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج محمد أسامة، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته أيضًا مصطفي شعبان و نيللي كريم ورياض الخولي وأحمد بدير وأحمد صفوت وإسلام جمال، إلى جانب عدد من الفنانين.

ومن ناحية آخري انتهت سلوي عثمان من تصوير دورها ضمن احداث مسلسل قلب شمس، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان

المسلسل يتشارك بطولته يسرا و محمد سامي في أولى تجاربه التمثيلية والعمل من تأليفه و إخراجه، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم: درة، إنجي المقدم، محمود قابيل، انتصار ، سوسن بدر ،بسنت شوقي، إدوارد، منة فضالي، أحمد وفيق، عمرو وهبة، نور إيهاب، أشرف زكي.

مسلسل "قلب شمس" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الرومانسية، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان.





