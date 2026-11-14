محاكمة 27 متهما في خلية عين شمس الإرهابية.. اليوم

تستكمل اليوم الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 27 متهما، في القضية رقم 24782 لسنة 2025 جنايات عين شمس، والمعروفة بخلية عين شمس.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

محاكمة 27 متهما بخلية عين شمس الإرهابية



كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عام 2024 بمحافظتي القاهرة والجيزة وأخريات بجمهورية مصر العربية، تولي المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول قام بطريقة مباشرة وبقصد ارتكاب جرائم إرهابية بإعداد أفراد على استعمال وسائل الاتصال الإلكترونية والأساليب التقنية بأن أعد أعضاء بالجماعة موضوع الاتهام ولقنهم دورات تقنية وأمنية باستخدام برامج التواصل المؤمنة وبمجموعات مغلقة إلكترونية.