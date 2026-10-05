ضحك ولعب تحت المطر.. طلاب مدرسة بالإسكندرية يحتفلون بأول شتوية وسط أجواء مبهجة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات من البهجة عاشها عدد من الطلاب داخل إحدى المدارس في الإسكندرية، بالتزامن مع سقوط الأمطار، وسط أجواء اتسمت بالفرحة والعفوية.

تفاصيل الفيديو المتداول

وظهر الطلاب داخل حوش المدرسة وهم يحتفلون بسقوط المطر، في مشهد عكس حالة من السعادة مع بداية الأجواء الشتوية، حيث تجمعوا وسط مياه الأمطار وتفاعلوا معها بطريقة عفوية.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وثق فرحة الطلاب بالمطر، خاصة مع ارتباط الأجواء الممطرة بذكريات الدراسة وبداية فصل الشتاء.

وأشاد عدد من المتابعين بالمشهد العفوي الذي جمع الطلاب، معتبرين أن لحظات بسيطة كهذه تصنع ذكريات جميلة لدى الطلاب وتضيف أجواء مختلفة إلى يومهم الدراسي.

وتزامن تداول الفيديو مع بداية الأجواء الممطرة في الإسكندرية، التي تشهد عادةً أجواء شتوية مميزة خلال موسم الأمطار، وسط اهتمام من المواطنين بمتابعة حالة الطقس والتغيرات الجوية.