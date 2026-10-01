«رجال أعمال إسكندرية» تستضيف رئيس البورصة المصرية لبحث مزايا قيد الشركات وتمويل النمو

تستضيف جمعية رجال أعمال إسكندرية، الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، لقاءً خاصًا مع عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، تحت عنوان «كيف تقيد شركتك في البورصة المصرية؟ وما المزايا؟»، وذلك ضمن سلسلة «قادة ورواد الأعمال» التي أطلقتها الجمعية لفتح حوار مباشر بين مجتمع الأعمال وصناع القرار والخبراء الاقتصاديين.

ويُعقد اللقاء في الإسكندرية، بمشاركة الدكتورة داليا السواح، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما يدير الحوار المهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، بحضور عدد من أصحاب الشركات والمصنعين والمستثمرين وأعضاء الجمعية وممثلي مجتمع الأعمال.

أداء البورصة ومزايا قيد الشركات

يتناول اللقاء أداء البورصة المصرية وخطط تطوير سوق المال، إلى جانب مناقشة مزايا قيد الشركات وآليات الاستفادة من البورصة في تمويل التوسعات وزيادة رأس المال، فضلًا عن استعراض الخطوات والإجراءات والتكاليف المرتبطة بعملية القيد والطرح.

كما يناقش المشاركون مدى جاهزية الشركات العائلية للقيد في البورصة، ودور سوق المال في تعزيز الحوكمة واستدامة الشركات ودعم انتقالها بين الأجيال، إلى جانب آليات جذب مستثمرين جدد مع الحفاظ على دور المؤسسين في الإدارة والتوجه الاستراتيجي للشركات.

فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق المال

ويتطرق اللقاء إلى الفرص المتاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من سوق المال، ودور الأدوات المالية الجديدة في تعميق السوق وتوفير بدائل تمويلية تساعد الشركات على التوسع والنمو.

مدحت القاضي: نبحث بدائل تمويلية بعيدًا عن الاعتماد الكامل على الاقتراض

وقال المهندس مدحت القاضي إن اللقاء يأتي في إطار حرص جمعية رجال أعمال إسكندرية على تعريف أعضائها بالبدائل التمويلية المتاحة أمام شركاتهم، وعدم الاعتماد بصورة كاملة على الاقتراض المصرفي لتمويل خطط النمو والتوسعات.

وأوضح القاضي أن الجمعية تعمل على استطلاع آراء الشركات الأعضاء وتجميع أسئلتهم ومقترحاتهم، لعرضها مباشرة على رئيس البورصة المصرية خلال اللقاء، بما يضمن أن يعكس الحوار الاحتياجات الفعلية لمجتمع الأعمال.

تعاون مرتقب لتقييم جاهزية الشركات للقيد

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية أن الهدف من اللقاء لا يقتصر على التعريف بمزايا القيد في البورصة، وإنما يمتد إلى بحث إمكانية التعاون بين الجمعية والبورصة المصرية لإعداد برنامج يساعد الشركات الراغبة في القيد على تقييم مدى جاهزيتها، والتعرف على الإجراءات والمتطلبات اللازمة للطرح والقيد في سوق المال.