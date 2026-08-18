قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حج القرعة 2026 يدخل العصر الرقمي.. 3 طرق للتقديم وخطوات التسجيل من البيت دون عناء
تضرر سفينة شحن إثر هجوم قبالة سواحل المخا اليمنية
أول رد فعل من إمام عاشور بعد رفض الأهلي عرض كونيا سبور
4 أسباب وراء ارتفاع الأزمات القلبية والموت المفاجئ.. جمال شعبان يوضح
الشيباني: المواد النووية ستظل في عهدة سوريا تحت إشراف الوكالة الدولية
محمد منير يعود من ألمانيا بعد الاطمئنان على صحته.. ومصادر تكشف تفاصيل حالته | خاص
رئيس الوزراء يفتتح مركز الخدمات الضريبية المميزة بالعلمين الجديدة.. ويشهد إطلاق «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية
وزير الدفاع الإسرائيلي: نتحرك ضد أي تهديد في غزة
وفاة سمير رضوان وزير المالية الأسبق عن عمر ناهز 84 عاما
رسمياً .. برشلونة يضم رودري
ترامب: لا توجد أي مفاوضات حاليا مع إيران
التعليم تعلن تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد وتحسم ملف كثافات الفصول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بدون تكييف.. طلاء نانوي مبتكر يواجه حرارة الصيف بلا كهرباء

التكييف
التكييف
اسماء محمد

في إنجاز علمي يعيد رسم ملامح كفاءة الطاقة، نجح فريق بحثي إسباني من المجلس الأعلى للبحوث العلمية في تطوير مادة ثورية قادرة على تبريد الأسطح المعرضة لأشعة الشمس الحارقة بشكل ذاتي، ودون استهلاك قطرة كهرباء واحدة، لتفتح الباب أمام حقبة جديدة من التبريد المستدام.

نافذة فضائية لطرد الحرارة

يعتمد الابتكار الذي نُشرت تفاصيله في مجلة «النانوفوتونيا» على تقنية تُعرف بـ "التبريد الإشعاعي السلبي خلال النهار" تستغل هذه التقنية ظاهرة فيزيائية فريدة في الغلاف الجوي للأرض، تتمثل في وجود نطاق محدد ضمن طيف الأشعة تحت الحمراء (يمتد بين 8 و13 ميكرومترا) يعمل بمثابة "نافذة مفتوحة" تتسرب من خلالها الحرارة مباشرة إلى برودة الفضاء الخارجي دون أن تحتبس في الجو.

وبهذه الآلية، تستطيع أي مادة قادرة على عكس الإشعاع الشمسي بكفاءة، والإشعاع بقوة داخل هذا النطاق المخصص، أن تحافظ على درجة حرارة أبرد حتى من الهواء المحيط بها، تمامًا دون الحاجة لأي ضواغط أو طاقة كهربائية.

هندسة النانو كلمة السر 

لا يكمن السر في نوع المادة المستخدمة بحد ذاتها، بل في تقنية تشكيلها المعقدة فقد نجح الباحثون في حقن البوليمر داخل قوالب نانوية مسامية مصنوعة من أكسيد الألومنيوم المؤكسد.

أتاح هذا الابتكار الهندسي بناء هياكل ثلاثية الأبعاد متحكم في دقتها الداخلية على مستوى النانومتر وهو العامل الحاسم الذي يمنح هذه المبردات أداءها البصري الفائق.

لغة الأرقام: كفاءة استثنائية على الأرض

أظهرت النتائج العملية والقياسات الميدانية للنسخة المحسّنة من المادة (والتي عولجت بتقنية التبريد فائق السرعة) أرقامًا واعدة للغاية:

 انخفاض الحرارة سجل السطح المعالج تراجعًا في الحرارة وصل إلى 12.9 درجة مئوية مقارنة بالأسطح العادية في أشد أيام السنة حرارة.

كفاءة الانعكاس والإشعاع تعكس المادة في المتوسط 82.4% من الإشعاع الشمسي الساقط، بينما تطلق 96.7% من الحرارة المحبسة عبر نافذة الفضاء.

القدرة التبريدية تبلغ قدرة التبريد النظرية للمادة 182.3 واط لكل متر مربع

تحت إشعاع شمسي مكثف بقيمة 1000 واط/متر مربع، وهو ما أكدته الاختبارات العملية في مدينة "تريس كانتوس" الإسبانية تحت ذروة إشعاع بلغت 962 واط/متر مربع.

آفاق مستقبلية لخفض استهلاك الطاقة

يُتوقع أن تُحدث هذه المادة تحولاً جذرياً في قطاعات عدة، شملة المباني، ووسائط النقل، والأجهزة الإلكترونية مما يمهد الطريق لتقليل الاعتماد المفرط على أجهزة التكييف التقليدية التي تبتلع وحدها نحو 20% من إجمالي استهلاك الكهرباء حول العالم.

النانو التكييف الطاقة الأشعة الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

إقليم تيجراي

تصعيد خطير في إثيوبيا.. الجيش يشن هجوما على إقليم تيجراي بطائرة مسيرة

الدولار

في 16 بنكا.. ارتفاع سعر الدولار الآن مقابل الجنيه

وليد الفراج وهشام نصر

وليد الفراج يحرج هشام نصر.. في السعودية مكنش فيه لاعبين من الزمالك

اسرة حسام حسن

30 عامًا من العطاء.. إعلامية: هويدا الغرباوي امرأة أصيلة صنعت بيتًا وربّت أبناء برقي وتحضر

المصيف

أمين الفتوى: يجوز قصر الصلاة وجمعها في المصيف بشرطين

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام وخطوات معرفة الكلية

إمام عاشور

تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل

ترشيحاتنا

النجمة يسرا

السفر يمنع يسرا من حضور العرض الخاص لفيلمها الست لما

صبا مبارك

بفستان جرئ .. صبا مبارك تثير الجدل في أحدث ظهور

العرض المسرحي الكرفانة

الكرفانة: حكايات وأصداء .. قافلة من القصص تحمل شباب لبنان وذكرياتهم وحنينهم إلى الشوارع

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند اتباع النظام النباتي لمدة شهر؟.. تغيرات ملحوظة

ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟
ماذا يحدث للجسم بعد شهر من اتباع النظام النباتي؟

أعرض مرض التصلب المتعدد.. علامات مبكرة انتبه لها وطرق التشخيص والعلاج

التصلب المتعدد
التصلب المتعدد
التصلب المتعدد

5 أسباب لنقص مياه ردياتير السيارة في فصل الصيف

السيارة في فصل الصيف
السيارة في فصل الصيف
السيارة في فصل الصيف

حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر

حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر
حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر
حكة المهبل بدون إفرازات.. أسبابها والعلاج المناسب إذا استمرت لأكثر من شهر

فيديو

شاهين

شاهين يطرح أغنية جديدة من ألبوم طالطيش.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد