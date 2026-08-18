وائل ربيع : تصريحات إيران موجهة للداخل .. لا يوجد مكسب حتى الآن

قال اللواء أركان حرب وائل ربيع، مُستشار مركز الدراسات الاستراتيجية، إنه بعد مرور 6 أشهر على اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، أشارت معظم التقديرات والتحليلات إلى أن النتائج لم تأتِ وفق الحسابات والرهانات، سواء الأمريكية أو الإسرائيلية، تجاه إيران.



أضاف ربيع خلال مداخلة في برنامج «إكسترا اليوم»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية هبة فهمي، أنه بدلًا من أن تؤدي الضغوط العسكرية والاقتصادية المستمرة إلى إضعاف النظام ودفعه نحو التغيير، يبدو أن طهران سلكت مسارًا مغايرًا تمامًا، وهذا ما شاهدناه في التغييرات العميقة التي حدثت داخل النظام الإيراني، وكان آخرها التغييرات التي طالت رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي وقائد الحرس الثوري، وكل هذه التغييرات كانت تعطي مؤشرات على اتجاه نحو التشدد.



أوضح أن الخطاب الذي تديره إيران حاليًا، فهو موجّه إلى الداخل الإيراني أكثر منه إلى الخارج؛ لأن ما حدث من عمليات خلال الفترة الماضية أسفر عن خسائر عسكرية وخسائر اقتصادية، كما أن الحصار الاقتصادي مؤثر، ولا شك، على إيران.

أكد أن إيران تحاول، بقدر الإمكان، أن تصوّر ما حدث باعتباره نوعًا من النصر أوعلى الأقل، عدم الهزيمة، خاصة مع تباين الآراء في الداخل الإيراني نفسه وفي ساحة صنع القرار السياسي في إيران.

أشار إلى أنه لا شك في أن التفوق العسكري للولايات المتحدة الأمريكية في القوة الجوية والبحرية والاستخبارات وقدرات الضربات بعيدة المدى أكبر بكثير، ولكن السؤال هنا ليس عن القدرات العسكرية، وإنما من يملك اليد العليا؟

وتابع: «هنا يجب أن نفرق بين القدرات العسكرية وبين اليد العليا، فالصراع بين الطرفين وصل إلى ما يسمى في الدراسات العسكرية بـ الاستعصاء الاستراتيجي، وهو الحالة التي تصل فيها المواجهة العسكرية إلى ذروتها، ولا يستطيع أي من الطرفين حسم الحرب عسكريًا وإجبار الخصم على تقديم تنازلات».