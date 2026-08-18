أستاذ علاقات دولية: التصعيد الأمريكي ضد إيران يظل السيناريو الأقرب

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك العديد من أوراق الضغط تجاه إيران، مرجحًا استمرار التصعيد خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية توسيع التنسيق مع حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وأكد عاشور ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، عبر فضائية دي أم سي، أن أزمة مضيق هرمز تمثل إحدى أبرز أدوات الضغط، محذرًا من أن استمرار اضطراب حركة الملاحة قد ينعكس على التجارة العالمية وأسعار السلع والخدمات، خاصة أن المضيق يعد من أهم الممرات الاستراتيجية للطاقة والتجارة الدولية.

الضغوط على البنية التحتية الإيرانية

وأشار إلى أن واشنطن قد تستهدف مزيدًا من الضغوط على البنية التحتية الإيرانية لدفع طهران إلى تقديم تنازلات، فيما قد يؤدي انخراط الناتو إلى زيادة حجم المواجهة وإطالة أمدها.