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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بدون تكييف.. كيف تخفض الشعور بالحر في الصيف

الحر الشديد
الحر الشديد
اسماء محمد

يعاني عدد كبير من الأشخاص الشعور بالحر الشديد في فصل الصيف ولا يستطيعون التواجد في أماكن مكيفة.

ووفقا لما ذكره موقع WebMD عندما ترتفع درجة حرارة الجو ولا يتوفر مكيف هواء، يمكنك الاعتماد على هذه الخطوات والنصائح لتنظيم حرارة جسمك ومنع ارتفاعها:

وضع مناشف مبللة بماء بارد على نقاط النبض

لف منشفة مبللة بماء بارد حول رقبتك، أو وضعها على المعصمين والجبهة.

 تساعد هذه النقاط التي تمر فيها الشرايين الكبرى قرب الجلد على تبريد الدم المار بها بسرعة، مما يمنح الجسم إحساساً سريعاً بالبرودة والانتعاش.

 الاستفادة من حيل المروحة والثلج

وضع وعاء أو زجاجات مملوءة بالثلج أمام المروحة الكهربائية الموجهة نحوك.

 يمر الهواء عبر الثلج ليصبح بارداً ومحملاً برذاذ منعش، مما يشبه عمل المكيف المصغر ويسرّع من تبخر العرق عن الجلد.

ترطيب الجسم باستمرار بمشروبات الماء والنعناع

 شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم، أو إضافة أوراق النعناع وشرائح الليمون إليه لزيادة الشعور بالانتعاش.

 يمنع الجفاف ويساعد الدم على التدفق بفعالية لتنظيم حرارة الجسم الداخلية.

 تناول وجبات خفيفة ومتعددة بدلاً من الوجبات الثقيلة

 الابتعاد عن الوجبات الدسمة والساخنة، والتركيز على الأطعمة الخفيفة مثل السلطات والخضروات الغنية بالماء يقلل الشعور بالحر.

 عمليات هضم الأطعمة الثقيلة تزيد من معدل الأيض (حرق الطاقة) وتوليد حرارة داخلية إضافية في الجسم.

 إبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة ومظلمة أثناء ذروة الشمس

 إغلاق الستائر والنوافذ الموجهة نحو الشمس طوال فترة النهار، وفتحها فقط ليلاً عندما ينخفض الهواء الخارجي و يمنع ذلك دخول أشعة الشمس الحارقة وحبس الحرارة داخل غرف المنزل.

الاستحمام بماء فاتر 

أخذ حمام بماء فاتر أو بارد بشكل معتدل.

 الماء الفاتر يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتوسيعها قليلاً، مما يسهل خروج حرارة الجسم الزائدة بفعالية دون التسبب في ارتعاش الجسم أو انقباض الأوعية المفاجئ كما يفعل الماء المثلج جداً.

الحر الصيف التكييف بدون تكييف خفض حرارة الجسم

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