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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات كيا سبورتاج 2027 الجديدة

كيا سبورتاج موديل 2027
كيا سبورتاج موديل 2027
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كيا سبورتاج موديل 2027

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كيا سبورتاج موديل 2027 ، وتنتمي سبورتاج لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد كيا سبورتاج موديل 2027

كيا سبورتاج موديل 2027

تتوافر سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4515 مم، وعرض 1865 مم، وارتفاع 1650 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2680 مم .

محرك كيا سبورتاج موديل 2027

كيا سبورتاج موديل 2027

تستمد سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 180 حصان، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وبها عزم دوران 265 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات كيا سبورتاج موديل 2027

كيا سبورتاج موديل 2027

تحتوي سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 علي العديد من المميزات من ضمنها، بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها Fog Lights .

كيا سبورتاج موديل 2027

ويوجد بـ سيارة كيا سبورتاج موديل 2027 أيضا، ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها قفل مركزي للأبواب .

سعر كيا سبورتاج موديل 2027

كيا سبورتاج موديل 2027

تبدأ أسعار كيا سبورتاج موديل 2027 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 825 ألف جنيه، وتصل إلي 2 مليون و 400 ألف جنيه .

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