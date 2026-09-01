حمزة عبد الكريم ثالث مصري يشارك في بطولة الدوري الإسباني

دخل حمزة عبد الكريم، مهاجم منتخب مصر، التاريخ في الدوري الإسباني بعد مشاركته مع فريق برشلونة ضد رايو فاليكانو.

شهدت مباراة برشلونة ونظيره رايو فاليكانو مشاركة المهاجم المصري حمزة عبد الكريم، بعدما دفع به المدرب هانسي فليك في الدقيقة 86، ليواصل اللاعب خطواته الأولى مع الفريق الأول لبرشلونة.

وأصبح حمزة عبد الكريم ثاني لاعب ولد في مصر يشارك في الدوري الإسباني بعد أحمد حسام ميدو الذي لعب في صفوف سيلتا فيجو.

كما يعد حمزة عبد الكريم ثالث لاعب مصري يلعب في الدوري الإسباني بعد ميدو وهيثم حسن.

وشارك حمزة عبد الكريم فى اكتساح فريق برشلونة نظيره رايو فاليكانو بخمسة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الإثنين فى إطار منافسات بطولة الدورى الإسباني.

أول مشاركة لـ حمزة عبدالكريم

ويظل يوم 31 أغسطس عام 2026 محفورا في ذاكرة الكرة المصرية والعربية، حيث شهدت مشاركة حمزة عبد الكريم رسمياً لأول مرة مع الفريق الأول لبرشلونة الإسباني.

وبات حمزة عبد الكريم أول مصري في التاريخ يشارك مع "برشلونة" في الليجا انتقل ​من مدرجات التتش وقلعة الجزيرة إلى قلعة البلوجرانا في البارسا.

حمزة عبد الكريم نجح في كتابة تاريخ جديد للمصريين بعمر 18 عاما و9 أشهر بعدما شارك لأول مرة مع فريق برشلونة بديلا لرافينيا في الدقيقة 86 في مواجهة "رايو فاييكانو" في الجولة الثالثة من الليجا، والتي انتهت بفوز برشلونة 5-2 على ملعب الكامب نو.