وزير الخارجية يشيد بالعلاقات التاريخية والعميقة بين مصر وإيطاليا

أشاد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، بما يجمع بين مصر وإيطاليا البلدين الصديقين من علاقات تاريخية وعميقة تقوم على أسس راسخة من الصداقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية، اليوم الخميس مع وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني، في ختام مباحثاتهما بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

ورحب الوزير عبد العاطي - فى مستهل المؤتمر الصحفي- بنظيره الإيطالي والوفد المرافق خلال زيارته الحالية إلى القاهرة.

وقال وزير الخارجية إن المباحثات التي عقدت اليوم مثلت فرصة مهمة لتقييم مجمل مسار العلاقات المصرية الإيطالية والوقوف على ما تحقق من تقدم وبحث سبل الارتقاء بها إلى آفاق أوسع سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وكذلك فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الإيطالي شرف صباح اليوم بلقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تم تناول مستجدات العلاقات بين البلدين، وتأكيد حرص مصر على ترفيع وتوثيق العلاقات مع إيطاليا في مختلف المجالات بالإضافة إلى عدد من القضايا مع التركيز على قضية مصر الأولى القضية الوجودية وهي قضية المياه وتعويلنا على الأصدقاء في العمل على دعم الأمن المائي المصري والمصالح المائية والوجودية لأكثر من 110 مليون مواطن مصري.