مخاوف من تراجع محصول الكاكاو الغاني مع الطقس المتقلب والأمراض

أفادت الشركة الحكومية لتسويق الكاكاو في غانا، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج البلاد من الكاكاو - وهي ثاني أكبر منتج للمحصول في العالم - بنسبة تتراوح بين 18% و38% خلال موسم 2026-2027، ليتراوح بين 470 ألفًا و620 ألف طن متري، مقارنة بـ 760 ألف طن في العام السابق.

وقال العضو المنتدب لشركة تسويق الكاكاو في غانا ويزدوم كوفي دوجبي، إن قطاع الكاكاو يواجه مشكلات هيكلية، من بينها تقادم الأشجار واستمرار انتشار الأمراض، بحسب شبكة «سي إن بي سي أفريكا»،.

وأضاف دوجبي، على هامش مؤتمر للقطاع عُقد في سنغافورة، أن عمليات التلقيح تراجعت لأسباب متعددة، مشيرًا إلى أن غانا لم تشهد مثل هذا التراجع منذ نحو 20 عامًا.

وتحتكر شركة تسويق الكاكاو في غانا عمليات التجارة والتصدير للحبوب الخام من الكاكاو في البلاد.

وارتفعت أسعار الكاكاو في عقود لندن ونيويورك بنحو 75% إلى 80% منذ يونيو الماضي، مدفوعة بتوقعات بتقلص الفائض العالمي، إلى جانب مخاوف من تأثير ظاهرة «إل نينيو» المناخية على الإنتاج في غرب أفريقيا، المنطقة الرئيسية لزراعة الكاكاو عالميًا.

وكان مجلس الكاكاو الغاني، الجهة المنظمة للسوق، قد توقع في يوليو الماضي انخفاض إنتاج البلاد بما لا يقل عن 16% خلال موسم 2026-2027، عازيًا ذلك إلى التأثيرات المناخية ودورة الإثمار الطبيعية للمحصول وانتشار الأمراض.

وأوضح المجلس أن التراجع المحتمل في الإنتاج يرتبط باحتمال ظهور ظروف مرتبطة بظاهرة «إل نينيو»، إلى جانب الأمطار الغزيرة التي شهدتها غانا خلال مايو ويونيو الماضيين، فضلًا عن النمط الفسيولوجي لأشجار الكاكاو، التي تتناوب عادة بين سنوات مرتفعة ومنخفضة الإنتاجية.