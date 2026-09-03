مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم /الخميس/، مرتفعًا بمقدار (20.73) نقطة، ليصل إلى مستوى (11032.91) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (3.8) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة - وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (204) ملايين سهم، سجّلت فيها أسهم (141) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (111) شركة.

وكانت أسهم شركات المصافي، "ولاء"، و"ساسكو"، و"جازادكو"، و"مدينة المعرفة"، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات "طيبة"، و "ام آي اس"، و"الخدمات الأرضية"، و"عطاء"، و"أيان" الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين (4.85%) و(2.49%)، فيما كانت أسهم شركات "الكثيري"، و"بان"، و"كيان السعودية"، و"بترو رابغ"، و"أمريكانا"، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات "الراجحي"، و"بترو رابغ"، و"أرامكو السعودية"، و"الإنماء"، و(stc)، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (88.42) نقطة، ليصل إلى مستوى (21786.38) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (13) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.