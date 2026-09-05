البحيرة.. الكشف على 854 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية في بدر

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة، بقيادة الدكتور إسلام عساف، قافلة طبية مجانية بقرية عبد السلام عارف بالتحرير بمركز بدر ، على مدار يومين، بمشاركة 6 عيادات طبية متنقلة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 854 مواطنًا بالمجان.

وشملت أعمال القافلة تقديم خدمات الكشف الطبي في عدد من التخصصات، تضمنت الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، وتنظيم الأسرة، والأسنان، إلى جانب توفير خدمات الفحوصات الطبية من خلال معمل للدم ومعمل للطفيليات، فضلًا عن إجراء الفحوصات باستخدام جهازي أشعة عادية وسونار.

كما تضمنت القافلة عيادة للكشف المبكر عن الضغط والسكر ضمن مبادرة «افحص واطمن»، ولجنة لإعداد التقارير الطبية اللازمة لصرف العلاج على نفقة الدولة، إلى جانب تحرير استمارات الإحالة إلى أقرب مستشفى للحالات التي تستدعي مزيدًا من الرعاية الطبية.

وفي إطار الحرص على تقديم خدمات صحية متكاملة، تم تقديم خدمات التثقيف الصحي للمواطنين المترددين عليها، فضلًا عن صرف الأدوية اللازمة بالمجان من خلال صيدلية القافلة، بما يضمن وصول مختلف أوجه الرعاية الصحية للمواطنين المستحقين بالمناطق الأكثر احتياجًا.