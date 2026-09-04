إزالة 30 تعديا على أملاك الدولة بمدن ومراكز البحيرة ضمن الموجة الـ 30

أعلنت محافظ البحيرة، الدكتورة جاكلين عازر، إزالة 30 حالة تعد على أراض أملاك دولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ضمن أعمال المرحلة الأولى للموجة الـ30 لإزالة التعديات، شملت 16 حالة تعدٍ على مبانٍ بمساحة 2629 مترًا مربعًا، إلى جانب إزالة 14 حالة متغيرات مكانية لمبانٍ على مساحة 676 مترًا مربعًا.

ووجهت المحافظ، في بيان اليوم ، باستمرار تكثيف حملات إزالة التعديات بكافة مدن ومراكز المحافظة، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم، والتصدي الفوري لأية محاولات للتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ30 لإزالة التعديات.

وشددت المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لرصد أية مخالفات أو تعديات جديدة والتعامل معها في المهد وبكل حسم، مؤكدةً أنه لا تهاون في مواجهة التعديات، حفاظًا على حق الدولة والأراضي الزراعية، وترسيخًا لمبدأ سيادة القانون.