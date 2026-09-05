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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة البحيرة: قافلة طبية مجانية بقرية العامرية بإدفينا

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف القوافل الطبية المجانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يضمن وصول الخدمات الطبية والعلاجية إلى المواطنين، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وفي هذا الإطار، تنظم مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور إسلام عساف، من خلال إدارة القوافل العلاجية، قافلة طبية مجانية بقرية العامرية بإدفينا، وذلك يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر الجاري، لتقديم خدمات طبية مجانية متكاملة لأهالي القرية والقرى المجاورة.

وتشمل القافلة توقيع الكشف الطبي المجاني في 8 تخصصات طبية تضم: الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والقلب، والعظام، إلى جانب تقديم حزمة من الخدمات الطبية التي تضمن حصول المواطنين على رعاية صحية متكاملة.

كما تتضمن القافلة صرف العلاج بالمجان، وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية، وخدمات الأشعة والسونار، وتحاليل الدم والطفيليات، ولجنة العلاج على نفقة الدولة، ومبادرة «افحص واطمئن»، فضلًا عن خدمات التثقيف الصحي والتوعية الطبية.

ودعت محافظة البحيرة أهالي قرية العامرية بإدفينا والقرى المجاورة إلى الاستفادة من الخدمات التي تقدمها القافلة خلال يومي انعقادها، والاستفادة من جميع التخصصات الطبية والفحوصات والعلاجات المتاحة بالمجان، من خلال بطاقه الرقم القومي للكبار وشهادة الميلاد للأطفال.

البحيرة محافظة البحيرة قافلة طبية إدفينا

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