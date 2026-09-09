قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صحف عالمية: أداء غير مُقنع لريال مدريد أمام إنتر ميلان
مندوب باكستان بالأمم المتحدة: قنوات التواصل مع إيران والولايات المتحدة لا تزال مفتوحة على مستويات رفيعة
انفجار قبالة جاسك.. إعلام إيراني يتحدث عن استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز
كورتوا: لن أشارك مع بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية
رئيس حزب الوفد يطالب الحكومة: سعر عادل للمحاصيل وتوفير الأسمدة والتقاوي للفلاح
رسميا.. ضم وزير العمل للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على المتهمين بالتعدي على شخص بالأسلحة البيضاء بالقليوبية
محمد صلاح في المركز الـ 11 بقائمة أفضل هدافي دوري أبطال أوروبا
وزير دفاع إسرائيل: قد نحتاج لضربة ثالثة لمواصلة إحباط تهديدات إيران
بحوزته 325 فرش حشيش.. أمن الجيزة يضبط «ملك الكيف» بالمنيرة الغربية
فليك يعلن تشكيل برشلونة أمام فينورد.. وحمزة عبد الكريم على مقاعد البدلاء
وزارة العدل الأمريكية تعلن مصادرة أكثر من 50 مليون دولار مرتبطة بسوق صيني للاحتيال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش اللبناني: الاعتداءات الإسرائيلية تهدد التفاهمات وتعيق استكمال الانتشار في الجنوب

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أكد الجيش اللبناني أن استمرار اعتداءات إسرائيل بالتزامن مع أعمال الهدم والتفجير في جنوب لبنان يهدد التفاهمات القائمة، ويعرقل الجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار في المنطقة.

وقال الجيش اللبناني إن وقف إسرائيل اعتداءاتها يمثل عاملًا أساسيًا لاستكمال انتشاره وتنفيذ مهامه في الجنوب، وفق اتفاق الإطار.

وأوضح أنه استعد لتنفيذ التزامه منذ توقيع الاتفاق، واتخذ الإجراءات اللازمة للسيطرة في المناطق النموذجية بالجنوب، مؤكدًا مواصلة العمل على تنفيذ مهامه وفق ما تم الاتفاق عليه.

وشدد الجيش اللبناني على أن اعتداءات إسرائيل تعوق جهوده لإرساء الاستقرار، معتبرًا أنها تمثل خرقًا فاضحًا لسيادة لبنان وأمنه.

وأشار إلى أن استمرار أعمال الهدم والتفجير والاعتداءات في الجنوب من شأنه أن يعرقل تنفيذ الالتزامات القائمة، في وقت يعمل فيه الجيش على تعزيز انتشاره وتثبيت الأمن في المنطقة.

الجيش اللبناني اعتداءات إسرائيل جنوب لبنان الهدم والتفجير في جنوب لبنان إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن ودان ادم

دان زوجة حسام حسن تفاجئ الجميع برسالة غامضة بعد اتفاقهما على الطلاق

نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

"بلينك جديد"..التعليم تعلن انتهاء أزمة تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية

قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة بسبب كسر مفاجيء في خط المياه

فتوح

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بشأن تجديد عقد أحمد فتوح

تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،

البطاطس مش لازم تتحمر.. 7 طرق جديدة هتخليها طبقك المفضل

كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

إلتزموا برابطنا الرسمي|التعليم تحذر من تداول كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

الاهلي

الأهلي يتحرك لضم علي حمدي.. والبنك الأهلي يحدد موقفه

ترشيحاتنا

مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

مهرجان الإسكندرية المسرحي يعلن لجنة تحكيم الدورة الـ 16

عائلة اسماء ابو اليزيد

أول صور مع مولودتها.. أسماء أبو اليزيد تشارك لحظات مؤثرة مع ابنتها أمينة

مي فارق والعمروسي

العمروسي يحتفل بعيد ميلاد مي فاروق برسالة رومانسية: حب طاهر لآخر العمر

بالصور

ماسك البيض والزبادي لتجديد شباب البشرة

ماسك البيض والزبادى لتجديد شباب البشرة
ماسك البيض والزبادى لتجديد شباب البشرة
ماسك البيض والزبادى لتجديد شباب البشرة

يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة
يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة
يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

رئيس البيت الفني للمسرح يجتمع بمديري الفرق في مسرح مصر

البيت الفني للمسرح
البيت الفني للمسرح
البيت الفني للمسرح

بـ هوت شورت.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة
شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة
شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

جزيرة الثعابين

جزيرة الثعابين.. المكان الذي يُمنع البشر من دخوله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد