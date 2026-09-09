الجيش اللبناني: الاعتداءات الإسرائيلية تهدد التفاهمات وتعيق استكمال الانتشار في الجنوب

أكد الجيش اللبناني أن استمرار اعتداءات إسرائيل بالتزامن مع أعمال الهدم والتفجير في جنوب لبنان يهدد التفاهمات القائمة، ويعرقل الجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار في المنطقة.

وقال الجيش اللبناني إن وقف إسرائيل اعتداءاتها يمثل عاملًا أساسيًا لاستكمال انتشاره وتنفيذ مهامه في الجنوب، وفق اتفاق الإطار.

وأوضح أنه استعد لتنفيذ التزامه منذ توقيع الاتفاق، واتخذ الإجراءات اللازمة للسيطرة في المناطق النموذجية بالجنوب، مؤكدًا مواصلة العمل على تنفيذ مهامه وفق ما تم الاتفاق عليه.

وشدد الجيش اللبناني على أن اعتداءات إسرائيل تعوق جهوده لإرساء الاستقرار، معتبرًا أنها تمثل خرقًا فاضحًا لسيادة لبنان وأمنه.

وأشار إلى أن استمرار أعمال الهدم والتفجير والاعتداءات في الجنوب من شأنه أن يعرقل تنفيذ الالتزامات القائمة، في وقت يعمل فيه الجيش على تعزيز انتشاره وتثبيت الأمن في المنطقة.