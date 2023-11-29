عابد عناني يتحدث عن تفاصيل دوره في مسلسل الاختيار| فيديو

قال الفنان عابد عناني عن دوره في مسلسل الاختيار إنه لم يخف بأن يكرهه الجمهور بسبب أدائه لشخصية الضابط المنشق، لأنه إذا تفاعل الجمهور بهذا الشكل مع الشخصية يعني ذلك أنه أدى الشخصية بالشكل الملائم.



وأضاف “عناني” خلال حواره ببرنامج “8 الصبح”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأربعاء، أن دوره في مسلسل الاختيار جعله يكسر القالب المعتاد الذي كان يقوم به باستمرار، معقبًا:" الشخصية كانت صعبة وبداية ترشيحي ليها كان عن طريق الفنان أحمد العوضي".



وتابع الفنان عابد عناني أن فترة تصوير المسلسل كانت صعبة لأنها تزامنت مع فترة كورونا.