أحمد العوضي عن إشادة الرئيس بدوره في مسلسل الاختيار: كرم من ربنا

علق الفنان أحمد العوضي، على إشادة الرئيس السيسي بدوره في مسلسل الاختيار، قائلا: "كنت مبسوط".

وقال الفنان أحمد العوضي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس،: "إن رئيس الدولة الرئيس عبدالفتاح السيسي يكرمني ويشيد بأدائي شيء يبسطني، والحمدلله هذا كرم من ربنا".

أحمد العوضي: ياسمين عبد العزيز تحقق إيرادات أكثر مني في السينما



وفي ذات السياق، أكد النجم أحمد العوضي، أن ياسمين عبد العزيز تتفوق عليه حال منافستهم في السينما، قائلا: "لو نزلت بفيلم أمام ياسمين هي اللي هتعمل أكبر إيرادات وأنا ابقى عايزها تعمل الإيرادات أعلى مني وأعلى من أي حد وهي تعمل إيرادات كتير دي ياسمين عبد العزيز".

وأوضح أحمد العوضي، أن زوجته النجمة ياسمين تقدم أفلام كوميدي بينما هو حال تقديمه أفلام ستكون أكشن، مضيفا: ياسمين تعمل كوميدي وأنا اعمل اكشن وهي تعمل إيرادات أدي 40 مرة وهبقى سعيد جدا لها".

وتابع: "شخصية الخديوي هي الأقرب لقلبي وأنا مش بقلق من المنافسة مع حد وأنا بعمل شغلي واجتهد ويا رب كلنا ننجح، وأتمنى كل النجوم تعمل أفلام ومسلسلات والمهم اطلع من الموسم ناجح وعملت الدور بشكل جيد".

