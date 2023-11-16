أحمد العوضي: أجرت عربيتي واشتغلت في نادي فيديو قبل العمل بالفن.. فيديو

كشف الفنان أحمد العوضي، طبيعة الوظائف التي عمل بها قبل شهرته في الوسط الفني، قائلا إنه أجر سيارته واشتغل في نادي فيديو.

وأضاف احمد العوضي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنه لا يحب دور الضحية وهو اجتهد على نفسه وتعب للوصول لمكانته الفنية، متابعا: "تعبت عشان اوصل للي عايزة وانا كنت مولود في منطقة شعبية ومحبش اقول كلام سلبي عن حياتي".

واستكمل: أول مشهد تمثيلي عملته وأنا في المرحلة الابتدائية كان مشهد من مسلسل الفرسان لأحمد عبد العزيز وبعمله أمام أسرتي ومن هنا بدأت التمثيل، وبعد المشاركة في مسلسل الميزان، حسيت أني ماشي في الطريق الصحيح وبعد نصيبي وقسمتك الموضوع اتأكد لي ثم الاختيار".