أحمد العوضي: الخيانة الزوجية ملهاش مبرر.. ولو الراجل مش مبسوط يطلق.. فيديو

أكد النجم أحمد العوضي، أن الخيانة الزوجية مرفوضة وفق رأيه الشخصي ولا يوجد مبرر للخيانة، قائلا: "الخيانة بتحصل لكن مفيش مبرر يخلي راجل يعرف على مراته واحدة لأنك لو مش مبسوط طلق والراجل لا يملك إلا هيبته ولو الراجل مش مبسوط يطلق لكن ميخونش".

وأضاف أحمد العوضي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن أي شخص يريد خوض تجربة الزواج لمرة ثانية يجب أن يبلغ زوجته الأولى لأن من حقها تعرف وتقرر، متابعا: اللي عايز يتجوز يقول لمراته واللي يتجوز في السر مش راجل لأنك خفت وتفقد احترامك أمام الطرفين".

وتابع: لو مش مبسوط في حياتك انفصل واختار حياة جديدة ومفيش مبرر يخلي حد يخون"، مشيرا إلى أن له أصدقاء في الوسط الفني ويذهب لأماكن العزاء الذين يعرفهم فقط، معقبا: "لكن لو مش بيربطني علاقة بحد أروح أعزى إزاي يبقى رايح أتصور وكل زملائي في الوسط".